Yozgat\'ta \'askıda ekmek\' uygulaması ile ihtiyaç sahiplerine yardım

Yerel

Özgür Özel "O görüntüler montaj" deyip bir daha denedi, kalabalıktan yine aynı cevap geldi

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta artan fiyatlar nedeniyle alım gücü daralıp, ihtiyaç sahiplerinin sayısındaki artış, bir vatandaşın evinden getirip, şehrin en işlek caddesine yerleştirdiği elbise askısı ile başlattığı "askıda ekmek" uygulaması hem hayırseverler hem de ihtiyaç sahiplerini memnun etti. Yozgat'ta 9 liradan satılan sade ramazan pidesini almakta zorlanan ihtiyaç sahipleri, uygulama ile tanımadığı kişilerin yardımıyla evine ücretsiz ekmek götürüyor.

İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamalarına destek amacıyla başlatılan ve geleneksel hale gelen 'askıda ekmek" uygulamasına Ramazan ayı ile birlikte talepte arttı. Yozgat İmam Hatip Lisesi'nde hizmetli olarak çalışan Keskin Özer de hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında iki yıldır köprü olmaya çalışıyor. Bu yıl artan talep nedeniyle şehrin en işlek caddelerinden olan Meydan Yeri'nin ortasına evinden getirdiği elbise askısına koyarak, "askıda ekmek" uygulaması başlatan Özer'e hayırseverlerin desteği de artarak devam ediyor.

Evinin ihtiyacı olan ramazan pidesi ile birlikte ihtiyaç sahiplerinin alması için askıya poşetlenmiş ramazan pidesi bırakan vatandaşlardan Kürşat Doğdu, uygulamanın çok iyi olduğunu söyledi. Doğdu, "İhtiyacı olanlar buradan gelip ekmek almaları için vatandaşımızın biri bu şekilde bir kampanya yapmış. Bu şekilde bir askıda ekmek uygulaması başlatmış. Biz de elimizden gelen neyse askıya ekmeklerimizi taktık. İhtiyacı olanlar buradan alıp gidebilir. Gerçekten de ihtiyacı olan çok kişiler var. Maalesef Türkiye'mizde bu tür şeylerle çok karşılaşıyoruz" dedi.

"BURADAN DA İHTİYAÇ SAHİBİ GELİP ALIYOR"

Evinden getirdiği elbise askısı ile 'Askıda Ekmek' uygulaması ile ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya, ihtiyaç sahibi ile hayırseverler arasında köprü oluşturan okulda hizmetli olarak çalışan Keskin Özer, şöyle konuştu:

"10 yılı aşkındır bireysel Yozgat'ta fakir fukara, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize, hayır sahiplerimizden aldıklarımızla yardımcı olmaya çalışıyoruz. İki Ramazan'dır da gördüğünüz gibi askıda ekmek, ekmek fişi, tatlı ikramı, hayır sahiplerinin verdiklerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıraraktan arada bir köprü vazifesi kurmaktayız. Buradan da hayır sahiplerine teşekkür ediyorum. İnsanlar arasında yaygınlaştırmak için böyle bir ilgi çekici bir askılık bulduk. Ev askılığımı getirdim. Burada ekmek vatandaşlarımız alıyor, takıyor buraya. Buradan da ihtiyaç sahibi gelip alıyor. Aynı zamanda fiş de veriyoruz. Fırından sıcak ekmeğini alıyor, evine gidiyor. Bu ramazan yine ihtiyaç sahiplerini görüp gözeterek hayır sahiplerinden alarak ihtiyaç sahiplerine veriyoruz."