Yozgat\'ta Mahtumkulu Firaki anma etkinliği düzenlendi

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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2024 yılının 'Mahtumkulu Firaki yılı' ilan edilmesi sonrasında Türkmen mutasavvıf şairi doğumunun 300. yılı dolayısıyla Yozgat'ta da anma etkinliği dazenlendi.

Türkmen şair Mahtumkulu Firaki'nin heykelinin bulunduğu Yozgat Belediyesi Çapanoğlu Kentpark'ta düzenlenen tören ile anıldı. Törene, Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Mekan İşanguliyev ile birlikte Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ile bazı kurum amirleri, öğrenciler katıldı. Katılımcılar, Mahtumkulu Firakı'nın heykeline karanfil bıraktı, saygı duruşunda bulundu.

"2024 yılı Türk dünyasında 'Mahtumkulu Firaki yılı' diye ilan edildi"

Türkmenistan Büyükelçisi Mekan İşanguliyev, tören sonrasında yaptığı açıklamada, "Bugün biz Yozgat ilinde güzel bir kent parkta bulunan Türkmen halkının ünlü şairi ve düşünürü Mahtumkulu Firaki'nin heykeline çelenk bırakma törenine katıldık. Mahtumkulu Firaki, sadece bir Türkmen halkının değil tüm Türk dünyasının bir ünlü şairi ve düşünürdür. 2023 senesinde Türksoy Genel Sekreterliği tarafından 2024 yılı Türk dünyasında 'Mahtumkulu Firaki yılı' diye ilan edildi" dedi.

"Bu Memleket tarihte Türk'tü, halde Türk'tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır"

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da, açıklamasında şunları söyledi:

"Türkmenistan milli şairi, söz yerindeyse Yunus Emre'si, Mahtumkulu Firaki'yi anmak üzere Türkmenistan büyükelçimizle birlikteyiz. Türk milletinin tarihinde Dede Korkut'tan, Hemadaniye, Hemadaniye'den Yesevi'ye, Hacı Bektaş'a, Mevlana'dan Hacı Bayram'a ve Türkmenistan'da Mahtumkulu'na, Azerbaycan'da Vahapzade'ye kadar Anadolu'ya maya çalan nice yiğitleri, nice yürekleri, nice gönülleri var. Yiğitlerimiz inşallah bu gönüllerimizde oldukça Türk milleti, dünya coğrafyası üzerinde her daim kadim olarak kalacak. Söz yerindeyse rahmetli Atatürk'ün dediği gibi; Bu Memleket tarihte Türk'tü, halde Türk'tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır. İnşallah gelecekte ve atide de var olacak. Bu vesileyle ben Türk milletinin mayasına söz yerindeyse maya katan, birliğine, bütünlüğüne, büyüklüğüne söz yerindeyse gönül veren tüm ermişleri, erenleri bu vesileyle bir kez daha yad ediyor, kıymetli büyükelçimizi de burada ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum."