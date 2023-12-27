 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yüksek inşaat mühendisi Marmara fay hattını işaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Yüksek inşaat mühendisi Marmara fay hattını işaret etti

Yoshinori Moriwaki, Gemlik Körfezi'nde meydana gelen depremin ardından Marmara fay hattının hala güçlü olduğunu belirtti. Moriwaki, Türkiye'de deprem eğitiminin eksik olduğunu vurgulayarak çocuklara depremi oyun gibi anlatarak eğitim verilmesi gerektiğini söyledi.

Yüksek inşaat mühendisi Marmara fay hattını işaret etti
27.12.2023 - 17:59,
Abone Ol

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, 3 hafta önce Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara fay hattını işaret etti.

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki Kırklareli'nde düzenlenen " Türkiye'de deprem gerçeği" konferansına katıldı. Kayalı Kampüsü Mühendislik Fakültesinde gerçekleşen konferansta konuşan Moriwaki Marmara depremine karşı uyardı. Moriwaki, Türkiye'de en büyük depremin 1939'da Erzincan'da 7.9 büyüklüğünde olduğunu ifade ederek yumuşak zeminlerdeki yapıların daha çabuk yıkıldığını anlattı. Geçtiğimiz günlerde Gemlik Körfezinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin aslında 7 büyüklüğünde beklediklerini belirten Moriwaki Marmara fay hattının rahatlamadığını söyledi.

Moriwaki Marmara Fay hattında hala güç olduğu belirterek, "Marmara'da 7 büyüklüğünde deprem beklenirken 5 büyüklüğünde oldu, arada 2 fark var. Beklenenden bin kat daha küçük, halen orada güç var. Fazla rahatlamadı" dedi.

Depreme karşı Türkiye'de eğitimin olmadığına değinen Moriwaki, Japonya'da eğitimin anaokulunda başladığını aktardı. Moriwaki, "Ben 32 yıl önce Türkiye'ye geldiğimde 'aman depremi çocuklar duymasın' deniliyordu. Çocuklara depremi oyun gibi anlatarak eğitmeliyiz" diye konuştu.

Konuşmaların arından Yoshinori Moriwaki'ye plaket verildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yoshinori Moriwaki, Gemlik Körfezi, Türkiye, Marmara, Deprem, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yüksek inşaat mühendisi Marmara fay hattını işaret etti - Son Dakika


18:03
Feyyaz Uçar'ın ''Adaylarımızdan biri'' dediği Sergen Yalçın sessizliğini bozdu Feyyaz Uçar'ın ''Adaylarımızdan biri'' dediği Sergen Yalçın sessizliğini bozdu
17:55
Gazze'de istediğini alamayınca çirkinleşmeye başladı! Netanyahu'dan Erdoğan için küstah sözler Gazze'de istediğini alamayınca çirkinleşmeye başladı! Netanyahu'dan Erdoğan için küstah sözler
17:46
Cinnet geçiren İsrail askeri, aynı koğuşta kaldığı arkadaşlarına kurşun yağdırdı Cinnet geçiren İsrail askeri, aynı koğuşta kaldığı arkadaşlarına kurşun yağdırdı
17:44
TRT'nin yeni dizisi Karaağaç, Kapadokya giriş kapısı olan Soğanlık Vadisi'nde çekilecek TRT'nin yeni dizisi Karaağaç, Kapadokya giriş kapısı olan Soğanlık Vadisi'nde çekilecek
17:44
Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti
17:38
Asgari ücrette düğüm çözülüyor! Kritik toplantı başladı Asgari ücrette düğüm çözülüyor! Kritik toplantı başladı
17:24
Çankırı'daki deprem sonrası Prof. Ahmet Ercan'dan iki ilimiz için 6.8'lik deprem uyarısı Çankırı'daki deprem sonrası Prof. Ahmet Ercan'dan iki ilimiz için 6.8'lik deprem uyarısı
16:10
Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi

Son Dakika
18:03 Feyyaz Uçar'ın ''Adaylarımızdan biri'' dediği Sergen Yalçın sessizliğini bozdu
17:55 Gazze'de istediğini alamayınca çirkinleşmeye başladı! Netanyahu'dan Erdoğan için küstah sözler
17:46 Cinnet geçiren İsrail askeri, aynı koğuşta kaldığı arkadaşlarına kurşun yağdırdı
17:44 TRT'nin yeni dizisi Karaağaç, Kapadokya giriş kapısı olan Soğanlık Vadisi'nde çekilecek
17:44 Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti
17:38 Asgari ücrette düğüm çözülüyor! Kritik toplantı başladı
17:24 Çankırı'daki deprem sonrası Prof. Ahmet Ercan'dan iki ilimiz için 6.8'lik deprem uyarısı
16:10 Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02 İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrolünde olduğu Arak'ın adı Kara olarak değiştirildi
15:55 ABD'de 14 yaşındaki çocuk, Noel hediyesi nedeniyle tartıştığı ablasını vurarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 18:24:47. #1.13#
SON DAKİKA: Yüksek inşaat mühendisi Marmara fay hattını işaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement