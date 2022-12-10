CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan 'ın imzasıyla bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçilerin de atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti, Cibuti, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de - Son Dakika

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