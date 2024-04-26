Yunusemre Belediyesi Türkiye\'deki En Borçlu İlçe Belediyelerinden Biri

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(MANİSA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesi Belediye Başkanı Semih Balaban, Yunusemre Belediyesi'nin borcunu açıkladı. Belediye binası önünde asılan pankartla borçları duyuran Balaban, "1 milyar 103 milyonluk rakamla Türkiye'deki en borçlu ilçe belediyelerinden biriyiz. Bunu bahane etmeyecek, bu sorunu da kısa sürede çözeceğiz" dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yunusemre Belediyesi'nin borcunu açıkladı. Belediye Hizmet Binası önünde basın toplantısı düzenleyen Balaban, borç kalemlerinin yer aldığı pankartı da hizmet binasına astırdı. Geçmiş yönetimden ekonomik anlamda kötü bir miras aldıklarını aktaran Balaban, Manisa'da CHP'nin aldığı 14 belediyeden 13'ünün toplam borcunun Yunusemre Belediyesi'nin borcuna ulaşmadığını söyledi. Bu borcu çözmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını kaydeden Balaban, halktan aldıkları güçle de en kısa sürede bu sorunu aşacaklarını söyledi.

"BORÇ İLÇEDEKİ 13 BELEDİYENİN TOPLAMINDAN FAZLA

Balaban, şöyle konuştu:

"Bizden önce görev yapan belediye başkanımıza yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz ama şunun da altını çizemeden geçemeyeceğim; bize çok kötü bir ekonomik miras bıraktılar. Halktan aldığımız güçle bu sorunu çözmek için elimizden geleni yapıyoruz. Kısa sürede de aşacağımıza inanıyorum. Manisa'da 14 ilçe belediye başkanlığı kazandık. Büyükşehri bir kenara bırakıyorum. 13 belediyemizin toplam borcu bir Yunusemre Belediyesi'nin borcu etmiyor. Bu açıklamanın sarkmasının nedeni ise belediyeye bağlı şirketlerin bize yeni devrolması. Yaptığımız çalışma sonrası net bir bilanço olarak 1 milyar 103 milyon TL borcumuz olduğunu belgeleri ile tescilledik. Bunu da belediye binamıza, millet çarşısına ve köprüye astık ama köprüye astığımızı kaldırmışlar. Türkiye'deki en borçlu ilçe belediyelerinden biriyiz. Hiçbir zaman mazeret üretmeyecek, iş üreteceğiz. Projelerimiz, tasarruf tedbirlerimizle bu borcun da üstesinden gelip halkımızın desteğiyle bu sorunu da aşacağız."

"BU ÇOK CİDDİ BİR RAKAM"

Belgelerle tespit ettikleri sayının çok ciddi bir rakam olduğunu ifade eden Balaban, "Bu rakam çok ciddi bir rakam. Ama yapılan israf da ortada. Hiç ihtiyaç olmadığı halde saltanat makamı gibi kiralanan araçlar. Yanlış satışlarla belediyenin zarara uğratılması. Bunu da belgeleri ile açıkladık. Şatafat ve lüks içinde yaşam. Bunları da tek tek belgeledik. Bizler mütevazi bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Hiç bir başkan yardımcısı makam aracı kullanmıyor. Burada bir ihtiyaç olduğunda havuzdan araç kullanıyorlar. Bizler her zaman gösterişten uzak, halkın içinde olan bir yönetim olarak yaşamımızı sürdüreceğiz. İsraf ve saltanat düzenine, halktan koparak güç zehirlenmesine uğramış halkçı belediyeciliğimizle son vereceğiz" dedi.

BELEDİYENİN BORÇ DÖKÜMÜ:

"Banka Kredileri (2024-2027): 479.004.802,23

İller Bankası Kredileri (2024-2027): 49.823.033,59

Yapılandırmalar: 27.034.725,65

Vadesi Geçmiş Vergi Borcu: 44.090.419,21

Firma ve Şahıslara Olan Borçlar: 305.304.742,39

Nakit Teminat ve Depozitolar: 26.309.713,10

333 Emanet Hesapları: 7.763.787,43

361 Emekli Kesenekleri: 1.589.181,08

362 Kültür Varlıkları: 2.036.799,75

363 Ek Karşılıklar ve Çevre Tem: 1.360.694,42

YUNTAŞ Ramer Vadeli Çek: 32. 500.000,00

MAYEB AŞ Borçları: 42.188.269,90

YUNTAŞ AŞ Borçları: 77.975.579,08

Ortaklık Borçları: 2.252.594,75

Yüzde 10 Gecekondu Fonuna Yatan Payların

Cari Hesap Borçlarında Kullanılması: 4.596.298,12

TOPLAM BORÇ: 1.103.830.640,70 TL"