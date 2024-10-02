Yunusemre'de Alzheimer Merkezi Kuruluyor - Son Dakika
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Yunusemre'de Alzheimer Merkezi Kuruluyor

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Yunusemre Belediyesi, Alzheimer hastalarına yönelik sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir merkez açıyor. Başkan Semih Balaban, merkezde hastaların ihtiyaçlarına yönelik hizmet verileceğini belirtti.

02.10.2024 03:13  Güncelleme: 03:20
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Yunusemre'de Alzheimer Merkezi kuruluyor

MANİSA - Yunusemre Belediyesi, ileri yaşların zor hastalıklarının başında gelen Alzheimer hastaları için merkez kuruyor. Alzheimer Derneği ile işbirliği ile açılacak merkezin bir ay içerisinde hizmete girmesi bekleniyor.

Yunusemre Belediyesi, Alzheimer hastalarına yönelik önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Belediye Başkanı Semih Balaban'ın seçim vaatleri arasında da yer alan Alzheimer Merkezi kısa süre içerisinde açılıyor. Proje için yoğun mesai harcanırken Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Hatice Mavioğlu ve yönetimini ağırladı. Ziyarette Başkan Semih Balaban'a başkan yardımcıları ve ilgili müdürlük yetkilileri eşlik etti.

"En geç bir ay içerisinde açacağız"

Dernek ile iş birliği yapılarak açılacak merkezde Alzheimer hastalarına yardımcı olunacağını kaydeden Başkan Balaban bu projeyi önemsediklerini söyledi. Başkan Balaban açıklamasında, "Alzheimer hastalığı ileri yaşlarda karşımıza çıkan zor bir hastalık. Ama toplum olarak bunun farkına varamadık. Seçimlerden önce söz vermiştik. Manisa'ya küçük çaplı da olsa bir merkez kazandıracağız. Dernek yönetimiyle yaptığımız istişareler sonucunda merkezimizi en geç bir ay içerisinde açacağız. Burası aynı zamanda Alzheimer Derneği'nin de temsilciliği olacak. Burada bir hemşire, bir sekreter bir de temizlik görevlisi görevlendirerek hastalarımıza bu toplumsal hizmeti vereceğiz. Bundan sonra da derneğimizle iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Dernek yönetiminden Başkan Balaban'a teşekkür

Başkan Balaban'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Dernek Başkanı Prof. Dr. Hatice Mavioğlu ise hizmetten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle anlattı: "Sivil toplum örgütleri çok önemli. Derneğimizde bu anlamda ön sıralarda yer alıyor. Derneğimiz Türkiye genelinde de oldukça iyi örgütlenmiş durumda. Elimizden geldiğince topluma hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Sivil toplum örgütlerinin başta yerel yönetimler olmak üzere ve diğer etmenlerle iş birliği yapması çok önemli. Bu bir ekip işi. Duyarlılığından dolayı sayın başkanımız Semih Balaban'a teşekkür ediyoruz. Çok hızlı mesafe kat ettik. En kısa sürede çok güzel çalışmalar yapacağız."

Yunusemre\'de Alzheimer Merkezi Kuruluyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yunusemre'de Alzheimer Merkezi Kuruluyor - Son Dakika

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