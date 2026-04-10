Zafer Partili Aslan: "Trump, Herkese Ateş Püskürürken Acaba Bizler Neler Verdik de Bu Kadar Göz Bebeği Durumundayız?"
Üye Girişi
Son Dakika Logo

10.04.2026 10:33  Güncelleme: 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ELAZIĞ) - Haber: Serra TAYLAN

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, " İran'ın kendi meşru haklarını kullanmasına eğer tepki gösteriyorsanız, İran istenenleri vermediği için cezalandırılıyor gibi bir noktaya geldiyseniz bir yerde yanlışlık yapıyorsunuz demektir. Bugün Trump Avrupa'da ve Orta Doğu'daki birçok ülkeyi tehdit ediyor, birçok ülkeye hakaretler de bulunuyor. En övdüğü ülke Türkiye ve Erdoğan. Bunu sormak gerekiyor. Herkese bu kadar cephe almış bir Trump, herkese ateş püskürürken acaba bizler neler verdik de bu kadar göz bebeği durumundayız" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, bir dizi temasta bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Ülke ve dünya gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Aslan son dönemlerdeki muhalif belediye başkanlarının tutuklanmasına yönelik olarak iktidarın 'düşman ceza hukuku' uyguladığını belirtti.

"Terörist başını bir barış güvercini olarak insanlara tanıtmaya başladılar"

Aslan, 'Terörsüz Türkiye' sürecinine ilişkin şunları söyledi:

"Son dönemde terörsüz Türkiye adı altında bir süreç başlatıldı. Terörist başını bir barış güvercini olarak insanlara tanıtmaya başladılar. Şimdi de ona bir statü aramaya başladılar. Biz terörle müzakere edilmemesi gerektiğini terörle mücadele edilmesi gerektiğini savunuyoruz. Bundan dolayı da Genel Başkanımız biliyorsunuz beş buçuk ay Silivri'de tutuldu haksız bir şekilde. Düşman ceza hukuku bu şekilde başladı. Bunun arkasını geleceğini biz dile getirdik. Terörsüz Türkiye sürecinde amaç başından beri buydu. Abdullah Öcalan'ı oradan çıkartıp siyasete sokabilmekti. Bugüne kadar da vatandaşa bunu izah edemedikleri için farklı şekilde izah etmeye başladılar. 'Terör örgütsüz Türkiye' dediler, 'silah bırakma' dediler. Kim nereye silahını bıraktı? Hepimiz gördük. Mangal partisi mi bu? Bu şekil silah bırakılır mı? Siz terör örgütünü meşrulaştıramazsınız. Bu, bu ülkeye yapılan en büyük ihanettir. Peki bu müzakerelerle çözülecek bir süreç idiyse biz neden binlerce evladımızı şehit verdik?"

"Hakan Fidan'ın sadece İran'ın suçlayan bir bildiriye imza atması kabul edilebilir bir şey değil."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Orta Doğu'da yaşanan savaş sürecine dair İran'ı suçlayan söylemlerinin kabul edilemez olduğunu ifade eden  Aslan, şunları söyledi:

"Hakan Fidan'ın sadece İran'ın suçlayan bir bildiriye imza atması kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü orada Amerika suçlanmadı, İsrail suçlanmadı. Tek suçlu İran gösterildi. Sonra bir  bir açıklama yapıldı; 'İran'dan istediklerini vermediler' dedi. Peki sayın Fidan'a sormak lazım; Türkiye'den bir şeyler isteselerdi verir miydiniz? Devletler bu şekilde yönetilmez. İran'ın kendi meşru haklarını kullanmasına eğer tepki gösteriyorsanız, İran istenenleri vermediği için cezalandırılıyor gibi bir noktaya geldiyseniz bir yerde yanlışlık yapıyorsunuz demektir. Bugün Trump Avrupa'da ve Orta Doğu'daki birçok ülkeyi tehdit ediyor, birçok ülkeye hakaretler de bulunuyor. En övdüğü ülke Türkiye ve Erdoğan. Bunu sormak gerekiyor. Herkese bu kadar cephe almış bir Trump, herkese ateş püskürürken acaba bizler neler verdik de bu kadar göz bebeği durumundayız."

"Biz sadece ekonomik olarak değil hiçbir yönden bir savaşa hazırlanmadık"

Savaşın ekonomik boyutları üzerine değerlendirmelerde bulunan Aslan, Türkiye'nin savaşa hiçbir şekilde hazır olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkenin bir B planı yok. 25 yıla yaklaşan bir sürede bizi yönetenlerin hiçbir zaman B planı olmadı. Savaş her zaman beklenen bir gerçektir, deprem gibidir. Ne zaman nerede ne olacağını bilemezsiniz ve sürekli hazırlıklı olmanız gerekir bazı durumlara. Eğer hazırlıklı yakalanmazsanız işte bugün düştüğümüz duruma geliriz. Akaryakıtı artık takip edemez oldum. Bizim ekonomik gücümüz yok. Var olan altın rezervlerimizi tükettiler, daha da eritilecek geriye o da kalmayacak. Bu ekonomik krizi yıllardır yaşıyoruz. Biz ekonomiyi vatandaştan aldığımız vergilerle finanse etmeye çalışıyoruz. Biz sadece ekonomik olarak değil hiçbir yönden bir savaşa hazırlanmadık. Bakın çok rahat dile getiriyorlar 'İran'dan sonra sıra Türkiye'de' diye. Umarım ki İran bu savaşı kazanır. Yoksa aynı felaketleri Biz Türkiye olarak aynısını yaşayacağız."

"İktidar belediyelerinde yapılanlara karşı herhangi bir tutuklama olduğunu görmedik"

Muhalif belediye başkanlarının tutuklu yargılanması konusunda iktidarın düşman ceza hukuku uyguladığını da belirten Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suç işlemiş herkes cezalandırılmalıdır. Buna hiç kimsenin diyecek bir şeyi yok. Adalet yerini bulmalı. Ama bazen de geç gelen adalet adalet değildir. En basiti bizim yaşadığımız düşman ceza hukuku yaşatılıyor şu anda. 5,5 aylık bir sürede bir genel başkan, bir partinin genel başkanını Silivri'de tuttunuz. Şimdi diğer belediye başkanlarıyla ilgili de aynı düşman hukuku uygulanıyor. Bugün birçok belediyede yolsuzluk var. Benim bildiğim iktidar cenahındaki belediyelerde de birçok yolsuzluk dillendiriliyor ve bunları saklanıyor. Ama biz onlara herhangi bir ceza uygulandığını görmüyoruz. Kendi belediyelerinde yapılanlara karşı herhangi bir tutuklama olduğunu görmedik. Sadece düşman hukukuyla muhalif belediyelere yapılmış tutuklamalar bunlar."

Kaynak: ANKA

Zafer Partisi, Esmaül Hüsna, Orta Doğu, Türkiye, Yerel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki Kardeş Aynı Günde Hayatını Kaybetti İki Kardeş Aynı Günde Hayatını Kaybetti
Ali Babacan: Türkiye’nin önünü açacak adım erken genel seçimdir Ali Babacan: Türkiye'nin önünü açacak adım erken genel seçimdir
Kaan Urgancıoğlu’ndan oğlu Ardıç’la doğa keyfi Kaan Urgancıoğlu’ndan oğlu Ardıç’la doğa keyfi
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
Uğur Aslan’dan eşine romantik kutlama: Ömrümün baharı Uğur Aslan’dan eşine romantik kutlama: Ömrümün baharı
Trump’ın kara listesi 3 Avrupa ülkesi en tepede Trump'ın kara listesi! 3 Avrupa ülkesi en tepede
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad’a gidecek İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad'a gidecek
Kütük diye eline aldı, timsah çıktı Yaşadığı şok kamerada Kütük diye eline aldı, timsah çıktı! Yaşadığı şok kamerada
Savaşta Rusya kasasını doldurdu Putin’in kazandığı paraya bakın Savaşta Rusya kasasını doldurdu! Putin'in kazandığı paraya bakın

11:52
Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı
Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı
11:26
Gianni Infantino İstanbul’a geldi Hacıosmanoğlu ile verdiği pozu görenler aynı yorumu yaptı
Gianni Infantino İstanbul'a geldi! Hacıosmanoğlu ile verdiği pozu görenler aynı yorumu yaptı
11:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı Hemen talimat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı! Hemen talimat verdi
11:17
Altında fırtına öncesi sessizlik Gözler açıklanacak veriye çevrildi
Altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler açıklanacak veriye çevrildi
11:08
Ve Sadettin Saran bombayı patlattı 3 dünya yıldızını birden Kadıköy’e getirecek
Ve Sadettin Saran bombayı patlattı! 3 dünya yıldızını birden Kadıköy'e getirecek
10:46
Dünyanın gözü bu müzakerede Hükümet alarmda: 2 gün tatil ilan edildi, şehirde kuş uçurtulmuyor
Dünyanın gözü bu müzakerede! Hükümet alarmda: 2 gün tatil ilan edildi, şehirde kuş uçurtulmuyor
10:34
Gözler barış masasına çevrilmişken İsrail’den dünyayı tedirgin eden mesaj
Gözler barış masasına çevrilmişken İsrail'den dünyayı tedirgin eden mesaj
10:34
Onu daha önce böyle görmediniz Lucescu’ya veda eden Sumudica hüngür hüngür ağladı
Onu daha önce böyle görmediniz! Lucescu'ya veda eden Sumudica hüngür hüngür ağladı
10:23
TFF resmen duyurdu: Derbilerin faturası çok ağır oldu
TFF resmen duyurdu: Derbilerin faturası çok ağır oldu
10:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye’nin İran’a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz
09:33
3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi ortaya çıktı DEAŞ’a sempati duyduğunu itiraf etti
3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi ortaya çıktı! DEAŞ'a sempati duyduğunu itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 12:08:24. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.