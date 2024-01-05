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Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, gelecek dönem projelerini açıklayamadı - Son Dakika
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Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, gelecek dönem projelerini açıklayamadı

Zeytinburnu'nda son 5 yılda yapılan hizmetlerle ilgili vatandaşları bilgilendiren Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti'nin yerel yönetim adaylarını belirlemediği için önümüzdeki dönem projelerini açıklayamadığını ifade etti. Arısoy, vatandaşlarla birlikte yeni hayaller oluşturacaklarını söyledi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, gelecek dönem projelerini açıklayamadı
05.01.2024 - 13:59,  Güncelleme: 14:37
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Zeytinburnu'nda son 5 yılda yapılan hizmetlerle ilgili vatandaşları bilgilendiren Belediye Başkanı Ömer Arısoy, henüz AK Parti'nin Türkiye genelinde yerel yönetim adaylarını belirlemediğinden dolayı önümüzdeki dönem Zeytinburnu için hayal ettiği projeleri açıklayamadığını ifade ederek, "Zeytinburnu için yeni hayallerimiz var. Önümüzdeki döneme dair planlarımızı adaylığımız netleştikten sonra yine hep birlikte, bir aradayken sizlerle paylaşmak istiyoruz" dedi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, başkan yardımcıları ve yönetici kadrosuyla birlikte Nuripaşa Mahallesi'ndeydi. Başkanla Akşam Çayı Programı'nda vatandaşlarla buluşan Başkan Arısoy, "Zeytinburnu Belediyesi yönetim kademesi olarak 10 haftadır talep ve önerilerinizi dinliyor, çözüme kavuşturmak için tam kadro olarak çalışıyoruz. Biz buna birlikte yönetim diyoruz. Zeytinburnu'nda birlikte başardıklarımızı konuşalım ve tabii ki de önümüzdeki dönem yapacağımız çalışmalara birlikte karar verelim" diyerek sözü vatandaşlara bıraktı. Mahalle sakinleri tek tek söz alarak Başkan Arısoy'a taleplerini ilettiler. Yeniden seçilmesi halinde önümüzdeki döneme dair planları Zeytinburnulu vatandaşlarla birlikte oluşturmak istediklerini kaydeden Başkan Arısoy, "Türkiye genelinde Ak Parti olarak henüz belediye başkan adayları açıklanmadığı için sizlere şimdilik önümüzdeki dönem hayallerimizden bahsedemiyoruz, adaylığımız açıklanır açıklanmaz bunların hepsine sizlerle birlikte karar vereceğiz" dedi.

"Altyapı ile ilgili hizmetlere hiç ara vermeden devam ettik"

Zeytinburnu'ndaki altyapı çalışmaları ile ilgili gelen soruları cevaplayan Başkan Arısoy, "İlçemizdeki altyapı çalışmalarını yaz dönemine denk getirmeye çalışıyoruz, hem hava şartları hem de kalabalığın bir nebze daha az yoğun olması nedeniyle yaz dönemini tercih ediyoruz. Zeytinburnu'ndaki altyapı çalışmalarımıza hiç ara vermedik. İlçemize yeni yollar kazandırdık, çevre düzenlemesi ve kaldırım yenileme çalışmalarını tamamladık" açıklamasında bulundu.

"Denetimler konusunda üzerimize düşeni yapıyoruz"

Bir vatandaşın marketlerdeki fahiş fiyat uygulamaları ile ilgili sorusuna, "Zabıta personelimiz, etiket ve kasadaki fiyat tutarsızlığını tespit etmek için düzenli aralıklara denetimler yapıyor. Bu noktada yerel yönetimler olarak biz üzerimize düşen görevini yerine getiriyoruz" cevabını veren Başkan Arısoy, Zeytinburnu Belediyesi zabıta ekiplerinin marketlerde düzenli denetim yaptığını, herhangi bir olumsuzluk durumunda anında Ticaret Bakanlığı'na bildirim sağlandığı bilgisini verdi.

Daire başına 1 buçuk milyon lira devlet desteği

İstanbul'da kentsel dönüşüme destek olması adına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın genel seçim öncesinde duyurduğu 'Yarısı Bizden Kampanyası' ile ilgili son durumu merak eden vatandaşlara da bir açıklama yapan Başkan Arısoy, yaklaşık 10 gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kampanya ile ilgili detayları paylaştığını hatırlatarak şöyle konuştu:

"Hemen belirtmek isterim ki bu kampanya maliklerin yüzde 100'ünün katılımı ile mümkün olacak. Öncelikle dönüşüm için tüm hak sahiplerinin rızası gerekli. Ardından bina riskli yapı kararıyla yıkılacak, bu noktada anlaşma sağlamış olduğunuz bir yüklenici gerekli. Bu yüklenici, yeni yapının ruhsat iznini aldıktan sonra maliklere, daire başına 700 bin TL hibe veriliyor. 700 bin TL faizsiz geri ödemeli kredi ve 100 bin TL'de kira yardımı veriliyor. Bunun için öncelikli şart, yani olmazsa olmazımız yapıdaki hak sahiplerinin yüzde 100'nün rızasının olmasıdır. Kampanyaya başvuruları yüzde 100'den az bir çoğunlukla yapan malikler için de tekrardan yüzde 100 çoğunluğu sağlaması için geriye dönük hak tanınıyor." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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