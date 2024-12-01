Zeytinyağı Fiyatları Düşerken Maliyetler Artıyor - Son Dakika
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Yerel

Zeytinyağı Fiyatları Düşerken Maliyetler Artıyor

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Soma'da zeytinyağı maliyetleri %100 arttı ama fiyatlar geçen yıla göre düştü. Çiftçiler zor durumda.

01.12.2024 12:19
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(MANİSA)- Manisa'nın Soma ilçesinde zeytinyağı üretimi yapan Şerifali Uysal, "Zeytinyağı fiyatlarının oluşumunda girdi maliyetleri olan gübre ve işçilik maliyetleri yüzde 100 arttı. Yağ fiyatları beklentisi aşağı çekildi. İhracatçılar daha önce 10 euro olan zeytinyağını 5 euro'ya getirdi. Geçen sene 300 lira olan zeytinyağı, 150 liraya çiftçiden alınmak isteniyor" dedi.

Manisa'nın Soma ilçesinde zeytinyağı üretimi yapan Şerifali Uysal, geçen seneye kıyasla üretim maliyetlerinin arttığını, buna karşın zeytinyağı fiyatlarının düştüğünü belirtti. Manisa'nın Soma ilçesinde zeytinyağı üretimi yapan Şerifali Uysal, şunları söyledi:

"Bu yılki üretimimize başladık. Bizler geçen yıl üretici ve fabrikacılar olarak çok güzel bir yıl yaşadık. Geçen yıl zeytinyağı fiyatları 300 lira idi. İşçi maliyetlerinde kadın yevmiyesi 600 lira, erkek yevmiyesi 800- 900 lira arasındaydı. Geçen sene gübre fiyatları düşüktü. Mazot girdileri buna rağmen zeytinyağı fiyatı 300 liraydı. Çok karlı bir sezon yaşandı. Fakat geçen sene zeytin yoktu. Bu durum zeytin olmamasından kaynaklandı.

"Yağmurun yağmaması nedeniyle zeytinler çok ufak kaldı"

Bu yıla geldiğimizde, zeytinyağı fiyatlarının oluşumunda girdi maliyetleri olan gübre ve işçilik maliyetleri yüzde 100 arttı. Mazot yüzde 100 arttı. İşçi yevmiyelerinde kadınlarda bin 100 lira işçilik ücreti olurken, erkeklerde bu rakam 2 bin lira gibi fiyatlara ulaştı. Bu da zeytinyağındaki maliyet problemini ortaya çıkardı. Zeytinlerde de iklimden kaynaklanan, kuru iklimden kaynaklanan yağmurun yağmaması nedeniyle, orada da bir problem yaşandı. Havalar kurak gidince zeytinler su alamadı. Yazın yağmur yağmadı. Yağmurun yağmaması nedeniyle zeytinler çok ufak kaldı. Ufak kalınca gelişemedi. Bazı zeytinler çekirdek gibi kaldı. Bu zeytinlerin çekirdeğinden yağ çıkıyor. Sulanan yerdeki zeytinlerle sulanmayan yerdeki zeytinler arasında birçok değişkenlik gösterdi. Fabrikaya gelen zeytinlerden bazıları üç buçuk kilodan, 4- 5 kilodan bir kilo yağ verirken, bazı zeytinler ise 6- 7- 8 kilodan bir kilo zeytinyağı üretimine geldi.

Bu duruma gelmesi zeytinin sulanmaması... Bu nedenlerden dolayı geçen sene yağ fiyatları 300 lira idi. Bu sezona girdiğimizde, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de zeytinin 'var' yılı. Çok büyük bir rekolte bekleniyor. Bu nedenle dallarda çok güzel toğur var. İlk yağan yağmurlardan sonra başka yağmur yağmaması, mayıs, haziran, temmuz, ağustos aylarında yağmur yağmayınca bu tutan toğurlar gelişemedi.

"Geçen sene 300 lira olan zeytinyağı, 150 liraya çiftçiden alınmak isteniyor"

Piyasada da bir algı oluştu. 'Zeytin çok olunca zeytinyağı fiyatları düşecek' diye. Öyle de oldu. İtalya, İspanya, Yunanistan ve Türkiye'de de öyle oldu. Çok büyük bir rekolte artışı oldu. Beklenen rekolte şu anda gerçekleşemiyor, buna neden olarak iklimden dolayı. Böyle olunca 300 lira olan fiyat zeytinin çok toğur tutmasından fiyatlar aşağı çekildi. Yağ fiyatları beklentisi aşağı çekildi. İhracatçılar daha önce 10 euro olan zeytinyağını  5 euro rakamına getirdi. Geçen sene 300 lira olan zeytinyağı, 150 liraya çiftçiden alınmak isteniyor. Geçen sene 300 liraydı ama işçi maliyetleri 600 liraydı. Gübre fiyatları ona göre düşüktü. Şimdi ise 150 liradan bu yağın satılması isteniyor. Kim istiyor bunu? Tüccar istiyor. Onların açısından baktığımızda onlar da bu konuda haklı olduklarını söylüyor. Çünkü dışarıda şu anda zeytinyağı 5 euro. 300 lira iken 10 euroydu. Şimdi 5 buçuk euronun bile altında."

Soma zeytinyağının coğrafi işaretine de dikkati çeken Uysal, "Bizlerin bu çalışması sonucunda Soma zeytinyağı coğrafi işaret aldı. Soma kaliteli bir yağa sahip. Biz bundan Soma'da gurur duyuyoruz. Buna da Soma'nın iklim koşulları, kliması ve Soma'nın toprağın altında bulunan kömürden gübre elde edilen leonarditin sebep olduğunu düşünüyoruz. Diğer zeytinyağı üretici arkadaşlarımızla beraber Soma'nın yükselmesi, Soma zeytinyağının yükselmesi rekabet halinde değil, birbirimize enerji vererek hep beraber yükselmek istiyoruz" dedi.

Zeytinyağı Fiyatları Düşerken Maliyetler Artıyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Zeytinyağı Fiyatları Düşerken Maliyetler Artıyor - Son Dakika

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