Zonguldak Tepebaşı\'nda 135 haneli site sakinleri zemin kaymasından endişe duyuyor

Zonguldak'ın Tepebaşı Mahallesi'nde bulunan Kale Sitesi sakinleri, binaların çevresinde yaşanan zemin kayması ve çökmeler nedeniyle endişe duyduklarını söyledi. Yaklaşık iki yıldır yetkili kurumlara başvurduklarını ancak sorunlarının çözülmediğini öne süren vatandaşlar, bölgede gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Tepebaşı Mahallesi'ndeki 135 haneli Kale Sitesi'nde yaşayan vatandaşlar, 2024 yılından bu yana devam ettiğini belirttikleri zemin sorunları nedeniyle tedirgin olduklarını dile getirdi. Binaların çevresindeki kaymanın her geçen gün arttığını söyleyen site sakinleri, belediye ve AFAD'a yaptıkları başvuruların ardından incelemeler gerçekleştirildiğini ancak henüz çözüm sağlanamadığını ifade etti. Site sakinlerinden 62 yaşındaki Ümit Kaya, yaklaşık iki yıldır mağduriyet yaşadıklarını belirterek, "2024 yılından bu yana bu mağduriyeti yaşıyoruz. Geceleri uykususuz, çocukların başına herhangi bir şey gelecek diye tedirginiz. Biz belediyeye müracaatımızı gerekli şekilde yaptık. Zaman zaman gelmişler. En son geldiklerinde burası böyle tehlike arz etmiyor diye herhalde İmar Müdürlüğünden gelinmiş. Bize ayrıca 19 daireye tebligat geldi. AFAD'a da burası bildirildi, onlar da geldiler, incelediler" dedi.

Sorunun yalnızca belirli bloklarla sınırlı olmadığını söyleyen Kaya, sitenin tamamının risk altında olabileceğinden endişe ettiklerini söyledi. Kaya, "Sıkıntılar her geçen gün biraz daha fazlasıyla büyümekte. A1 ve A2 blok olarak bize yükleniliyor. Ama burası bir bütün olarak 135 hane olarak bir site. Burasının yıkılması halinde yukarıdaki binaların da ayakta kalma şansı olmaz. Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Bize herhangi bir destek sunulmadı. Gittiğimiz yerlerden de önem arz etmediği söyleniyor" ifadelerini kullandı.

Site sakinlerinden Çetin Akalın da zemindeki hareketliliğin yaklaşık iki yıldır devam ettiğini ileri sürerek, yetkililerden çözüm beklediklerini dile getirdi. Akalın, "İki seneden beri günden güne çöküyor. Yetkili yerlere başvurduk. Tabii bir umut bekledik. Beklediğimiz umudu bulamadık. İnşallah buralar bir an önce yapılır. Yapılmasını istiyoruz. Yolun altı zaten boşaldı. Günden güne binanın dip tarafından kaymaya başlıyor. Fazla bir şey söylemeye gerek yok. Bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

Site sakinleri, yaşadıkları endişenin giderilmesi için bölgedeki zemin hareketlerinin incelenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep etti.

Yaşanan çökme dron ile havadan görüntülenirken, belediye tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.