Zonguldak Tepebaşı'nda 135 haneli site sakinleri zemin kaymasından endişe duyuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Zonguldak Tepebaşı'nda 135 haneli site sakinleri zemin kaymasından endişe duyuyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak Tepebaşı\'nda 135 haneli site sakinleri zemin kaymasından endişe duyuyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Tepebaşı Mahallesi'ndeki 135 haneli Kale Sitesi sakinleri, yaklaşık iki yıldır süren zemin kayması ve çökmeler nedeniyle endişeli olduklarını söyledi. Belediye ve AFAD'a başvuran sakinler, inceleme yapılmasına rağmen çözüm bulunamadığını belirtti.

Zonguldak'ın Tepebaşı Mahallesi'nde bulunan Kale Sitesi sakinleri, binaların çevresinde yaşanan zemin kayması ve çökmeler nedeniyle endişe duyduklarını söyledi. Yaklaşık iki yıldır yetkili kurumlara başvurduklarını ancak sorunlarının çözülmediğini öne süren vatandaşlar, bölgede gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Tepebaşı Mahallesi'ndeki 135 haneli Kale Sitesi'nde yaşayan vatandaşlar, 2024 yılından bu yana devam ettiğini belirttikleri zemin sorunları nedeniyle tedirgin olduklarını dile getirdi. Binaların çevresindeki kaymanın her geçen gün arttığını söyleyen site sakinleri, belediye ve AFAD'a yaptıkları başvuruların ardından incelemeler gerçekleştirildiğini ancak henüz çözüm sağlanamadığını ifade etti. Site sakinlerinden 62 yaşındaki Ümit Kaya, yaklaşık iki yıldır mağduriyet yaşadıklarını belirterek, "2024 yılından bu yana bu mağduriyeti yaşıyoruz. Geceleri uykususuz, çocukların başına herhangi bir şey gelecek diye tedirginiz. Biz belediyeye müracaatımızı gerekli şekilde yaptık. Zaman zaman gelmişler. En son geldiklerinde burası böyle tehlike arz etmiyor diye herhalde İmar Müdürlüğünden gelinmiş. Bize ayrıca 19 daireye tebligat geldi. AFAD'a da burası bildirildi, onlar da geldiler, incelediler" dedi.

Sorunun yalnızca belirli bloklarla sınırlı olmadığını söyleyen Kaya, sitenin tamamının risk altında olabileceğinden endişe ettiklerini söyledi. Kaya, "Sıkıntılar her geçen gün biraz daha fazlasıyla büyümekte. A1 ve A2 blok olarak bize yükleniliyor. Ama burası bir bütün olarak 135 hane olarak bir site. Burasının yıkılması halinde yukarıdaki binaların da ayakta kalma şansı olmaz. Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Bize herhangi bir destek sunulmadı. Gittiğimiz yerlerden de önem arz etmediği söyleniyor" ifadelerini kullandı.

Site sakinlerinden Çetin Akalın da zemindeki hareketliliğin yaklaşık iki yıldır devam ettiğini ileri sürerek, yetkililerden çözüm beklediklerini dile getirdi. Akalın, "İki seneden beri günden güne çöküyor. Yetkili yerlere başvurduk. Tabii bir umut bekledik. Beklediğimiz umudu bulamadık. İnşallah buralar bir an önce yapılır. Yapılmasını istiyoruz. Yolun altı zaten boşaldı. Günden güne binanın dip tarafından kaymaya başlıyor. Fazla bir şey söylemeye gerek yok. Bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

Site sakinleri, yaşadıkları endişenin giderilmesi için bölgedeki zemin hareketlerinin incelenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep etti.

Yaşanan çökme dron ile havadan görüntülenirken, belediye tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA
ZonguldakİncelemeTepebaşıGüncelEmlakYerelAFADSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de tarihi sonuç: Arap partileri 19 milletvekiliyle Netanyahu’nun kaderini belirleyebilir İsrail’de tarihi sonuç: Arap partileri 19 milletvekiliyle Netanyahu’nun kaderini belirleyebilir
Elektrikte devlet desteği düşürüldü 6,5 milyon aboneye zam göründü Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü
Ekim bitmeden kış bastırdı Kar yolları kapladı, araçlar yolda kaldı Ekim bitmeden kış bastırdı! Kar yolları kapladı, araçlar yolda kaldı
Şamil Tayyar’dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış Şamil Tayyar'dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken temas: Aliyev’in yokluğunda Bayramov’la yakın temas Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken temas: Aliyev'in yokluğunda Bayramov'la yakın temas!
19:50
Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi’nde tarihi kararlar: Türk dünyası “Türk Yüzyılı“ için tek yürek oldu
Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi'nde tarihi kararlar: Türk dünyası "Türk Yüzyılı" için tek yürek oldu
19:30
Bakan Gürlek açıkladı 4 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek açıkladı! 4 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
19:25
Fenerbahçe Tarfin, Dwight Powell’ı kadrosuna kattı
Fenerbahçe Tarfin, Dwight Powell'ı kadrosuna kattı
19:03
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
18:58
Milletvekili Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi’nden istifa etti
Milletvekili Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi'nden istifa etti
16:43
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 20:49:35. #.0.2#
SON DAKİKA: Zonguldak Tepebaşı'nda 135 haneli site sakinleri zemin kaymasından endişe duyuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android