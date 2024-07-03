1 Mayıs olaylarında tutuklanan 8 sanığa tahliye kararı verildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

1 Mayıs olaylarında tutuklanan 8 sanığa tahliye kararı verildi

Geniş Video İzle

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane'de tedbir alan polis ekiplerine karşı taşlı ve sopalı saldırı düzenleyen 8'i tutuklu 12 şüphelinin yargılanmasına başlandı. Mahkeme savunmaları alınan 8 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.

03.07.2024 16:12  Güncelleme: 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen 1 Mayıs gösterilerinde polis ekiplerine karşı saldırıda bulunan kişilerin davası bugün başladı. İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 8 tutuklu sanık getirildi. Bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

"SARAÇHANEDEKİ GENİŞ KATILIMLI KİTLESEL EYLEME KATILDIK"

Sanık Fatmanur Uğur savunmasında, "Anayasal hakkımızı kullanmak için 1 Mayıs kutlamak için Saraçhaneye gittik. Taksim'in yasak olmadığına dair anayasal hak var. Saraçhanedeki geniş katılımlı kitlesel eyleme katıldık. Çok temel bir hak için oradaydık. Ben Küçükçekmece'deki evimden gidene kadar en ufak yasak ibaresiyle karşılaşmadım. Marmaray'dan indiğimde polis barikatından aranarak geçtik. Sürece uygun şekilde katıldık. Alana girdikten sonra farklı bir güzergah vardı. DİSK temsilcileri görüşecek dendi. Özgür Özel bile oradaydı. Sembolik bile olsa Taksim'e çıkılma ihtimali vardı. Tam arada kaldık. Alerjik astımım var arkada kalmaya çalıştım. Biber gazı atılacağını anladık. Bir arkadaşın gözüne plastik mermi gelmiş görme kaybı var. Kendimi korumaya çalışarak arkaya kaçtım. Hukuksuz şekilde tutuklu olduğumu düşünüyorum. Bizim devam eden bir hayatımız var. Dükkanımı iki aydır açamıyorum. Evimizden alındık. Süreç bizim açımızdan mağduriyetler doğuruyor. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

1 Mayıs olaylarında tutuklanan 8 sanığa tahliye kararı verildi

"KALKANA TUTUNMUŞ OLABİLİRİM AMA KESİNLİKLE ZARAR VERME KASTIM YOKTU"

Sanık Ahmet Özgür Erdoğan, "İddianamede yasaklı yürüyüş ifadesi yer almakta. Ben alana metro vasıtasıyla ulaştım ve alana polis noktasındaki aramadan geçerek girdik. Bu sırada yasaklı olduğuna ilişkin bir şey söylenmedi. Ben hiçbir şekilde polis memuruna taş veya sopa fırlatmadım. Alanda çok kısa süreliğine arbede yaşandı. Bende ön tarafta kitlenin arasında kaldım. Kalkana tutunmuş olabilirim ama kesinlikle zarar verme kastım yoktu. Kalabalığa dağılma yönünde anons yapıldığı yazıyor, ben herhangi bir anons duymadım kaldı ki yapılsa da kalabalıkta duymamış olabilirim" diye konuştu.

"BAŞIMA 15 DİKİŞ ATILDI"

Olay günü görevli polis memuru Hediye Ö. ifadesinde, "Başıma 15 dikiş atıldı. Unutkanlık sürecim oldu. Kişisel bakımımı yerine getiremedim. Orada görevimiz neyse onu yapıyorduk. Yüzümde de hala dikiş izlerini taşıyorum, kaşım kasılıyor. Sanıklardan şikayetçiyim" şeklinde konuştu. Diğer müşteki polis memurları da sanıklardan şikayetçi olduklarını söyleyerek en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

1 Mayıs olaylarında tutuklanan 8 sanığa tahliye kararı verildi

8 SANIĞA TAHLİYE KARARI

Mahkeme tutuklu bulunan 8 sanığın tahliyesine karar verdi. Eksikliklerin giderilmesi için mahkeme duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyen ve gözaltına alınanlardan 8'i tutuklu 12 şüpheli yer alıyor. Hazırlanan iddianamede, 12 kişi hakkında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet", "Görevi yaptırmamak için direnme", "Nitelikli mala zarar verme" ve "Kemik kırığı oluşacak nitelikte kasten yaralama" suçlarından, ayrı ayrı toplamda 3'er yıl 8'er aydan, 15'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

1 Mayıs olaylarında tutuklanan 8 sanığa tahliye kararı verildi

1 Mayıs Olayları, İstanbul, 1 Mayıs, Taksim, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 1 Mayıs olaylarında tutuklanan 8 sanığa tahliye kararı verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:29 Ayşe Ateş yargılama sürecine isyan etti: Hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakmaları an meselesi Ayşe Ateş yargılama sürecine isyan etti: Hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakmaları an meselesi
17:09 Merih Demiral’ı UEFA’ya şikayet eden Almanya’nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
15:07 Erdoğan, Putin ile görüştü Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD’nin hoşuna gitmeyecek Erdoğan, Putin ile görüştü! Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD'nin hoşuna gitmeyecek
15:05 Sinan Ateş davasında tansiyon yüksek Duruşmada rahatsızlanan annesi hastaneye kaldırıldı Sinan Ateş davasında tansiyon yüksek! Duruşmada rahatsızlanan annesi hastaneye kaldırıldı
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
16:46 6 farklı dilde Mert Günok’un kurtarışı Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş 6 farklı dilde Mert Günok'un kurtarışı! Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş
16:18 Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı İstediği para dudak uçuklatıyor Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı! İstediği para dudak uçuklatıyor
16:10 ’’Excalibur’’ olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu ''Excalibur'' olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu
16:09 Boşanır boşanmaz Nez’le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla’nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi
16:08 Skoruna kadar bildi Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu Skoruna kadar bildi! Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu
15:37 Bankacı kadın, 37 milyon liralık vurgunu ifadesinde anlattı Bankacı kadın, 37 milyon liralık vurgunu ifadesinde anlattı
15:11 Hülya Avşar’dan yeni havuz videosu geldi Bu sefer de çocuklarla dans etti Hülya Avşar'dan yeni havuz videosu geldi! Bu sefer de çocuklarla dans etti
15:03 Ne dese tersi çıktı Sergen Yalçın’ın tahmini yine tutmadı Ne dese tersi çıktı! Sergen Yalçın'ın tahmini yine tutmadı
14:41 Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 17:36:03. #1.13#
SON DAKİKA: 1 Mayıs olaylarında tutuklanan 8 sanığa tahliye kararı verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement