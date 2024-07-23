16 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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16 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

16 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

Aydın dahil olmak üzere 16 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-28' operasyonlarında, 2 ton 294 kilogram uyuşturucu madde, 13 milyon 623 bin 127 adet kök kenevir ve kök skunk ile 2 milyon 2 bin 455 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 59 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı, 40 kişi tutuklandı ve 9 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Aydın'da ise 5 kişi tutuklandı.

23.07.2024 09:19
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Aralarında Aydın'ında bulunduğu 16 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik jandarma tarafından düzenlenen 'Narkoçelik-28' operasyonlarında; 2 ton 294 kilogram uyuşturucu madde, 13 milyon 623 bin 127 adet kök kenevir ve kök skunk, 2 milyon 2 bin 455 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 59 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı, 40'ı tutuklandı. 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 16 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik jandarma tarafından düzenlenen 'Narkoçelik-28' operasyonlarında; 2 ton 294 kilogram uyuşturucu madde, 13 milyon 623 bin 127 adet kök kenevir ve kök skunk, 2 milyon 2 bin 455 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek 59 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını, 40'ının tutuklandığını, 9'unun hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.

Aydın'da 5 kişi tutuklandı

Bakan Yerlikaya, operasyonların illere göre dağılımını açıkladı. Aydın'da gözaltına alınan zehir tacirlerinden 5'inin tutuklandığını belirten Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; 203 ekip, 642 personel ile hava aracı ve narkotik dedektör köpeklerinin katılımıyla; Antalya, Ağrı, Diyarbakır, Edirne, Aydın, Erzurum, Hakkari, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Mersin, Samsun, Aksaray, Sivas, Afyonkarahisar ve Tokat'ta 'Narkoçelik-28' operasyonları düzenlendi. Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 7 zehir taciri yakalandı. 5'i tutuklandı. 2'si hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 16 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 16 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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