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200 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg'in araçla kaçırıldığı iddia ediliyor - Son Dakika
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200 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg'in araçla kaçırıldığı iddia ediliyor

Balıkesir'in Gönen ilçesinde tatil için gittiği yazlık evinden, köpeği Tina ile yürüyüş yapmak için ayrılan ekonomist Korhan Berzeg'den bir daha haber alınamamıştı. Berzeg'in araçla kaçırılmış olabileceği iddia edildi. Köpeği Tina'nın araçlara tepki vermesi, Berzeg'in kaçırıldığı ihtimalini güçlendirdi.

200 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg\'in araçla kaçırıldığı iddia ediliyor
03.01.2024 - 23:28,
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200 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg'in araçla kaçırıldığı iddia ediliyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde tatil için gittiği yazlık evinden, köpeği Tina ile yürüyüş yapmak için ayrılan ekonomist Korhan Berzeg'den bir daha haber alınamamıştı. Berzeg'in araçla kaçırılmış olabileceği iddia edildi.

Ekonomist Korhan Berzeg, bundan tam 200 gün önce kaybolmuş ve 130'uncu günün sonunda ise arama çalışmaları sonlandırılmıştı. Berzeg'in Doberman cinsi köpeği Tina ise 74 gün sonra eve dönmüştü. İstanbul Büyükada'da yaşamaya devam eden Angele Berzeg (82), Tina ile ilgili ilginç bir gelişmeyi gündeme getirdi.

Daha önce bir araç gördüğünde tepki vermeyen Tina'nın artık yanından geçen her aracın içine baktığını belirten Angela Berzeg, köpeğin bu davranışının eşi Korhan Berzeg'in araçla kaçırılmış olma ihtimaline işaret edebileceğini kaydetti.

Kaynak: İHA
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Balıkesir, Gönen, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 200 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg'in araçla kaçırıldığı iddia ediliyor - Son Dakika


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