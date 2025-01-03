3,5 yaşındaki Efe, boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu

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Günün en acı haberlerinden biri Zonguldak'tan geldi. Çöp atmak için evden çıkan anne, eve geri döndüğünde 3,5 yaşındaki oğlu Efe Mahmut Kalfa'yı boynuna ip dolanmış halde buldu.

EVİN SALONUNDA HAREKETSİZ YATARKEN BULDU

Olay, akşam saatlerinde Kilimli ilçesi Belediye Sitesi Mahallesi Hal Caddesi üzerindeki 3 katlı bir evin en alt katında meydana geldi. İddiaya göre anne C.K., çöp atmaya çıkıp eve geri döndüğünde, oğlu Efe Mahmut Kalfa'yı boğazına ip dolanmış halde, evin salonunda hareketsiz yatarken buldu. Annenin yardım çığlıklarını duyarak gelen üst kat komşusu ise çocuğun boğazındaki eşofman ipini bıçakla kesti.

3,5 YAŞINDAKİ EFE KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Efe Mahmut Kalfa'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

ANNE VE BABA POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Anne C.K. ile baba M.K. ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Baba M.K. daha sonra polis eşliğinde morga gelerek oğlunun cansız bedeninin başında gözyaşı döktü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.