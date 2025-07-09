3 ilde orman yangını: Sınır Kapısı yolu ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

3 ilde orman yangını: Sınır Kapısı yolu ulaşıma kapatıldı

3 ilde orman yangını: Sınır Kapısı yolu ulaşıma kapatıldı
09.07.2025 23:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ve Edirne'deki Küçükdöllük köyünde orman yangınları çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Edirne'deki yangın rüzgarın da etkisiyle mera alanına sıçradı. İtfaiye, AFAD, jandarma ve Karayolları ekipleriyle beraber köylüler de yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alındıktan sonra Hamzabeyli Sınır Kapısı'na giden yol yeniden trafiğe açıldı. Yangında yaklaşık 1000 dekar anız ve mera arazisi zarar gördü.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Maksempınar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 ilde orman yangını: Sınır Kapısı yolu ulaşıma kapatıldı

2 FARKLI ALANDA DEVAM EDEN YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Bölgede 2 farklı alanda devam eden yangına, havadan yangın söndürme uçakları ve helikopterler, karadan ise arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale ediliyor.

3 ilde orman yangını: Sınır Kapısı yolu ulaşıma kapatıldı

BİR YANGINDA EDİRNE'DE

Öte yandan bir yangın da Edirne'nin Küçükdöllük köyündeki anız alanında çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede mera alanına sıçradı.

3 ilde orman yangını: Sınır Kapısı yolu ulaşıma kapatıldı

KÖYLÜLER DE SU TANKERLERİ VE TRAKTÖRLERLE ALEVLERİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD, jandarma, Karayolları ve Edirne Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA sevk edildi. Köylüler de yangına su tankerleriyle müdahale ederken, traktörlerle anız ve mera alanlarını sürerek alevlerin yayılmasını engellemeye çalıştı.

3 ilde orman yangını: Sınır Kapısı yolu ulaşıma kapatıldı

HAMZABEYLİ SINIR KAPISI YOLU KAPATILDI

Yangının Lalapaşa ilçesine bağlı Korucuköy ve Kayapa köylerinin mera ve anız alanlarına da sıçraması üzerine polis ekipleri Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunu çift yönlü trafiğe kapattı. Sürücüler yangın riski bulunmayan alternatif güzergahlara yönlendirildi.

3 ilde orman yangını: Sınır Kapısı yolu ulaşıma kapatıldı

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin uzun süreli mücadelesinin ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından Hamzabeyli Sınır Kapısı'na giden kara yolu da yeniden trafiğe açıldı.

3 ilde orman yangını: Sınır Kapısı yolu ulaşıma kapatıldı

1000 DEKARLIK ARAZİ ZARAR GÖRDÜ

Yangında yaklaşık 1000 dekar anız ve mera arazisi zarar gördü.

3 ilde orman yangını: Sınır Kapısı yolu ulaşıma kapatıldı

UŞAK'TA TARIM ARAZİSİNDE ÇIKAN YANGIN ORMANLIK ALANA SIÇRADI:2 GÖZALTI

Uşak'ta ise merkeze bağlı Derbent köyü yakınlarında bulunan tarım arazisinde saman balyalama makinesinden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık ve meşelik alana sıçradı.

6 helikopter 2 uçak 3 dozer ve çok sayıda arazöz ile müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Jandarma ekiplerince yangına ilişkin yürütülen soruşturmada tarla sahibi O.A. ile saman balyalama makinesinin sahibi R.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA/ İHA

Hamzabeyli Sınır Kapısı, Orman Yangınları, Orman Yangını, Hamzabeyli, Jandarma, 3-sayfa, İtfaiye, Edirne, Güncel, Çevre, Yaşam, Dünya, Bursa, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 3 ilde orman yangını: Sınır Kapısı yolu ulaşıma kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İklim Kanunu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi İklim Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Erdoğan imzaladı, bakanlıklara 2 bin 659 personel alınacak Erdoğan imzaladı, bakanlıklara 2 bin 659 personel alınacak
Texas’taki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 111’e yükseldi Texas'taki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 111'e yükseldi
Yavaş: Amaç CHP’li belediye başkanlarının önünü kesmekse bugün görevi bırakmaya razıyım Yavaş: Amaç CHP'li belediye başkanlarının önünü kesmekse bugün görevi bırakmaya razıyım
Mevduat ve yatırım fonlarına uygulanan stopaj oranları artırıldı Mevduat ve yatırım fonlarına uygulanan stopaj oranları artırıldı
MİT Başkanı Kalın’dan Bağdat çıkarması İşte masadaki en önemli başlık MİT Başkanı Kalın'dan Bağdat çıkarması! İşte masadaki en önemli başlık
Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı Videolu mesaj yayınladı Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı! Videolu mesaj yayınladı
Kartalkaya davasında 3. gün Salonda ’’Başsağlığı’’ gerginliği, ailelerden biri fenalaştı Kartalkaya davasında 3. gün! Salonda ''Başsağlığı'' gerginliği, ailelerden biri fenalaştı
Öcalan’ın mesajında dikkat çeken PKK detayı Öcalan'ın mesajında dikkat çeken PKK detayı
Öcalan, serbest kalmak istiyor mu Videolu mesajında yanıt verdi Öcalan, serbest kalmak istiyor mu? Videolu mesajında yanıt verdi
Trump’tan Putin’e benzeri görülmemiş tehdit: Moskova’yı yerle bir edene kadar bombalarım Trump'tan Putin'e benzeri görülmemiş tehdit: Moskova'yı yerle bir edene kadar bombalarım

22:48
CHP lideri Özel: İBB yargılamalarını TRT canlı yayınlasın, televizyonlara da frekans versin
CHP lideri Özel: İBB yargılamalarını TRT canlı yayınlasın, televizyonlara da frekans versin
22:33
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız Cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız Cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak
21:46
AK Parti Sözcüsü Çelik: Silah bırakma süreci 3-5 ayı aşarsa provokasyona açık olur
AK Parti Sözcüsü Çelik: Silah bırakma süreci 3-5 ayı aşarsa provokasyona açık olur
18:07
Rekabet Kurumu’ndan OPET’e 131,3 milyon liralık ceza
Rekabet Kurumu'ndan OPET'e 131,3 milyon liralık ceza
16:29
TBMM Başkanı Kurtulmuş’a peş peşe ziyaretler Önce Erdoğan’ı sonra Kalın’ı ağırladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'a peş peşe ziyaretler! Önce Erdoğan'ı sonra Kalın'ı ağırladı
12:25
Muslera yeni takımıyla ilk maçına çıktı Sonuç istediği gibi değil
Muslera yeni takımıyla ilk maçına çıktı! Sonuç istediği gibi değil
11:54
Kartalkaya davasında avukatın kritik sorusuna otel müdüründen çıldırtan yanıt
Kartalkaya davasında avukatın kritik sorusuna otel müdüründen çıldırtan yanıt
11:50
AA anketinde dikkat çeken sonuç Sadece yüzde 24’ü olumlu yanıt verdi
AA anketinde dikkat çeken sonuç! Sadece yüzde 24'ü olumlu yanıt verdi
11:35
TBMM’de ilginç protesto Kürsüye gelin ve damat mankeniyle çıktı
TBMM'de ilginç protesto! Kürsüye gelin ve damat mankeniyle çıktı
11:18
Ali Rıza Demircan: İsrail’i Yahudiliğe düşman Yahudiler yönetiyor
Ali Rıza Demircan: İsrail'i Yahudiliğe düşman Yahudiler yönetiyor
10:57
Soyunma kabininde gizli çekim skandalı Sapık kadın doğum uzmanı çıktı
Soyunma kabininde gizli çekim skandalı! Sapık kadın doğum uzmanı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2025 23:48:51. #7.12#
SON DAKİKA: 3 ilde orman yangını: Sınır Kapısı yolu ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.