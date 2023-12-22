 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
36 Kişiyi 13 Milyon Dolandırmışlar, Sazan Sarmalı Operasyonunda 13 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

36 Kişiyi 13 Milyon Dolandırmışlar, Sazan Sarmalı Operasyonunda 13 Gözaltı

Zonguldak'ta gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye genelinde 36 kişiyi 13 milyon lira dolandıran ve aralarında İran ve Azerbaycan uyruklu zanlıların da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık yapan zanlıların adliyedeki sorgusu devam ediyor.

36 Kişiyi 13 Milyon Dolandırmışlar, Sazan Sarmalı Operasyonunda 13 Gözaltı
22.12.2023 - 20:34,
Abone Ol

36 kişiyi 13 milyon dolandırmışlar, sazan sarmalı operasyonunda 13 gözaltı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta operasyon için düğmeye basan polis ekipleri, Türkiye genelinde 36 kişiyi 13 milyon lira dolandıran ve aralarında İran, Azerbaycan uyruklu zanlıların da bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık yapan zanlıların adliyedeki sorgusu sürüyor.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ülke genelindeki çeşitli şehirlerde 36 kişiyi 13 milyon lira dolandıran şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. Zonguldak merkezli başlatılan operasyon eş zamanlı olarak Antalya, Adana, İstanbul ve Mersin'de de gerçekleştirildi.

Araç alım satımında kullanılan sazan sarmalı yönteminin yanı sıra bir çok dolandırıcılık yönetimi kullanan şüpheliler, dolandırıcılıktan elde ettikleri paraları da kripto hesaplara yatırarak aklamaya çalıştıkları ortaya çıktı. Gözaltına alınan 8'i İran uyruklu, 1'i Azerbaycan uyruklu toplam 13 zanlının Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. 13 zanlının adliyedeki sorguları sürüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Azerbaycan, Zonguldak, İran, Dolandırıcılık, Antalya, Adana, Adliye, İstanbul, Gözaltı, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 36 Kişiyi 13 Milyon Dolandırmışlar, Sazan Sarmalı Operasyonunda 13 Gözaltı - Son Dakika


20:51
THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26
BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00
CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
19:28
Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
18:40
İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
18:21
İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı
17:42
İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi

Son Dakika
20:51 THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26 BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15 MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00 CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
19:28 Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
18:40 İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
18:21 İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı
17:42 İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi
17:07 Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
17:03 ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci ve Basın Ödülleri sahiplerini buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 21:01:45. #1.12#
SON DAKİKA: 36 Kişiyi 13 Milyon Dolandırmışlar, Sazan Sarmalı Operasyonunda 13 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement