 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
56 nitelikli dolandırıcılık olayına karışan şahsın adliyeye çıkarken pişkinliği pes dedirtti - Son Dakika
Üye Girişi

56 nitelikli dolandırıcılık olayına karışan şahsın adliyeye çıkarken pişkinliği pes dedirtti

Bilecik'te 56 nitelikli dolandırıcılık olayına karışan İ.Ö., adliyeye çıkarken gazetecilere dönerek 'Çeken gazeteci arkadaşlarım, hepiniz yargı önünde hesap vereceksiniz' dedi. İ.Ö. ve diğer şüpheli G.O., toplamda 1.5 milyon Türk lirası civarında dolandırıcılık yapmışlardır. İ.Ö. tutuklanırken, G.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

27.01.2024 - 16:20,
Abone Ol

56 nitelikli dolandırıcılık olayına karışan şahsın adliyeye çıkarken pişkinliği pes dedirtti

1.5 milyon Türk lirası civarında dolandırıcılık yapan İ.Ö.:

"Çeken gazeteci arkadaşlarım, hepiniz yargı önünde hesap vereceksiniz"

BİLECİK - Bilecik'te 56 nitelikli dolandırıcılık olayına karışan şahsın adliye çıkarken pişkinliği pes dedirtti. 1.5 milyon Türk lirası civarında dolandırıcılık yapan İ.Ö., adliyeye çıkarken, "Çeken gazeteci arkadaşlarım hepiniz yargı önünde hesap vereceksiniz" dedi.

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturmada, Bilecik Asayiş Şube Müdürlüğünce 'Nitelikli Dolandırıcılık' olaylarının aydınlatılması amacıyla yürütülen 'Kara Kovan' isimli operasyon çerçevesinde İ.Ö. Bursa'da, G.O İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınarak Bilecik'e getirildi.

Şüpheli şahısların, Türkiye genelinde demir, şeker, pizza harcı gibi ürünleri yüksek kazanç sağlama vaadi ile satıyor gibi görünerek yabancı uyruklu şahıslar adına düzenlenmiş hatlar ile vatandaşı arayarak güven telkin edip ücretini 3'üncü şahısların hesabına göndertmek sureti ile dolandırdıkları belirtildi.

Şahısların ülke genelinde 56 nitelikli dolandırıcılık olayına karıştıkları ve bu olaylarda vatandaşlardan toplamda 1.5 milyon Türk lirası civarında dolandırdıkları tespit edildi.

Adliye çıkarken pişkinliği pes dedirtti

1'i bayan iki şüpheliden İ. Ö. isimli şahıs adliyeye çıkarken, "Çeken gazeteci arkadaşlarım, hepiniz yargı önünde hesap vereceksiniz" dedi. Şahıslardan İ. Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, G.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

56 nitelikli dolandırıcılık olayına karışan şahsın adliyeye çıkarken pişkinliği pes dedirtti
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bilecik, Dolandırıcılık, Cezaevi, Adliye, Soruşturma, Gözaltı, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 56 nitelikli dolandırıcılık olayına karışan şahsın adliyeye çıkarken pişkinliği pes dedirtti - Son Dakika


15:49
İptal edilen gol yargıya taşındı! Mahkemeden dünya futbolunda emsal olacak karar çıktı İptal edilen gol yargıya taşındı! Mahkemeden dünya futbolunda emsal olacak karar çıktı
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını açıkladı
15:00
Esra Ezmeci ile Yeni Baştan, Yılın En Hayırsever Programı seçildi Esra Ezmeci ile Yeni Baştan, Yılın En Hayırsever Programı seçildi
14:57
İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı 'Ortalık çok karışacak' oldu İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu
14:55
Beşiktaş'ta son haftaların golcüsü Semih Kılıçsoy, Sivasspor kafilesine alınmadı Beşiktaş'ta son haftaların golcüsü Semih Kılıçsoy, Sivasspor kafilesine alınmadı
14:51
Genç kızın Murat Kurum'dan isteği şaşırttı: 'Bir yere çıkamıyorum' Genç kızın Murat Kurum'dan isteği şaşırttı: "Bir yere çıkamıyorum"
14:30
Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı
14:17
Fethiye'de İnşaat Müteahhitleri Derneğine kumar operasyonu Fethiye'de İnşaat Müteahhitleri Derneğine kumar operasyonu

Son Dakika
15:49 İptal edilen gol yargıya taşındı! Mahkemeden dünya futbolunda emsal olacak karar çıktı
15:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını açıkladı
15:00 Esra Ezmeci ile Yeni Baştan, Yılın En Hayırsever Programı seçildi
14:57 İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu
14:55 Beşiktaş'ta son haftaların golcüsü Semih Kılıçsoy, Sivasspor kafilesine alınmadı
14:51 Genç kızın Murat Kurum'dan isteği şaşırttı: "Bir yere çıkamıyorum"
14:30 Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı
14:17 Fethiye'de İnşaat Müteahhitleri Derneğine kumar operasyonu
14:08 Mine Kırıkkant, intihal davasını kazandığı Elif Şafak'ı hedef aldı: FETÖ'nün ürünü
14:06 Partilerin oy pusuladaki yerleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 16:35:53. #1.11#
SON DAKİKA: 56 nitelikli dolandırıcılık olayına karışan şahsın adliyeye çıkarken pişkinliği pes dedirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement