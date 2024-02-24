60 metrelik uçurumun ortasına kurduğu hamağın halatı kopan fenomen ölümden döndü

Antalya Konyaaltı ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki sosyal medya fenomeni Ozan Kuşçu, çektiği ekstrem spor ve tırmanış videolarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 60 metrelik bir uçuruma hamak vurarak video çekmek isteyen fenomen, bağlı olduğu halatın kopmasıyla ölümden döndü.
Son olarak geçen hafta sonu Güver Uçurumu Kanyonu'nda video çeken Kuşçu, arkadaşıyla gittiği bölgede, 60 metrelik uçurumun ortasına hamak kurdu. Burada geçireceği 24 saati kaydetmeyi planlayan Kuşçu, tedbirlerini aldıktan sonra halatlarla ortadaki hamağa doğru hareket etti. Hamağın üzerinde bir süre duran ve video kaydını başlatan Kuşçu, bu sırada da "Bana bir şey olursa hakkınızı helal edin" dedi. Cümlesini bitirmesiyle hamağı tutan halatlardan biri kopan Kuşçu, 60 metrelik uçurumda boşluğa düştü. İlk anda ne olduğunu anlayamayan Kuşçu, bir süre sonra halatlara tutundu. Elleri kesilen ve 20 metre boşluğa düşen Kuşçu, beline bağladığı ipin düğümünün bir yere takılmasıyla uçurumun dibine düşmekten kurtuldu. Arkadaşının ihbarıyla olay yerine gelen kurtarma ekibi, yaklaşık 2 saatlik uğraşla Kuşçu'yu bulunduğu yerden alıp kurtardı. Kuşçu'nun vücudundaki kamera sayesinde yaşananlar anbean kaydedildi.
Yaşadıklarını anlatan Ozan Kuşçu, "60 metrelik bir uçurumun ortasına üçgen bir hamak kurdum ve 24 saat boyunca hayatta kalmaya çalışacaktım. Platformun üzerine çıktım. Çıktığımda da içimde kötü bir his vardı aslında. O yüzden arkadaşıma 'Hakkınızı helal edin' dedim ve 3 saniye sonra hamaktaki ip bir anda koptu. Kendimi boşlukta buldum ve 15-20 metre boşlukta süzüldüm. İpi tutmaya çalışırken ellerim ve parmaklarım yandı. İpin sonuna attığımız düğümün takılmasıyla hayatta kaldım. Ne hissettiğimi bilmiyorum, olayın şokuyla bir süre kendime gelemedim" dedi.
Düştüğü yerden kurtulmasının yaklaşık 2 saat sürdüğünü söyleyen Kuşçu, "Çok güvenlik önlemi almıştık ama bunlar başımıza geldi. Hiç beklemiyordum resmen ölümden döndüm. İlk etapta kurtulacağımı düşünmedim çünkü 60 metreye doğru dengesiz bir şekilde düşüyordum. Düşsem kayalıklara çarpardım, kurtulma şansım yoktu. Hayatta olmam büyük bir şans. Anneme bu durumdan bahsedemedim. Çünkü kendisi çok üzülüyor. Amacım zaten ekstrem sporları yaymak, ne olursa olsun videoları çekmeye devam edeceğim. 1 milyon aboneye ulaşırsam Everest'e tırmanacağım" diye konuştu.
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