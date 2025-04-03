Adana\'da Aileyi Vuran Kaza: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında Adana-Kozan kara yolu Dağılcak mevkiinde yürek yakan bir kaza meydana geldi. Zeynel Güleç'in (45) kullandığı 01 RJ 402 plakalı otomobil ile kırsal mahallelere yolcu taşıyan Veysel Balta yönetimindeki 01 U 0360 plakalı minibüs çarpıştı.

BİR AİLE YOK OLDU!

Kazada otomobilde bulunan aynı aileden baba Zeynel ile anne Ülkü (44), çocukları Bedirhan (17), Emircan Abdullah (14) ve Dilek Naz Güleç (11) hayatını kaybetti. Minibüste ise aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, minibüs şoförü ifadesi için jandarma komutanlığına götürüldü.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Ülkü Güleç ile çocukları Bedirhan, Emircan Abdullah ve Dilek Naz Güleç'in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Feke Merkez Camisi'ne getirildi. Burada kılınan namazın ardından anne ve çocukları, Feke Asri Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Baba Zeynel Güleç de otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından eşi ve 3 çocuğunun yanına defnedildi.