Uyuşturucu iddiasıyla kızını öldüren baba: Kötü yola düştü, kurtaramadım

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Adana'da kızı Dilan Özdemir'le (19) uyuşturucu kullandığı iddiasıyla tartışan baba, tartışmanın büyümesi üzerine kızını bıçakladı, hastaneye kaldırılan genç kız hayatını kaybetti. Baba ifadesinde "Kızım kötü yola düşmüştü. Uyuşturucu kullanıyordu." diyerek "Çok defa evden kaçtı, geri getirdim. Başaramadım." ifadelerini kullandı. Olaydan sonra otoparkta darbedilerek öldürülen gencin ise genç kızın sevgilisi olduğu ortaya çıktı.

SOKAKTAKİ KAVGADA KIZINI DEFALARCA BIÇAKLADI

26 Şubat günü Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde iddiaya göre, Turhan Özdemir (54) kızının uyuşturucu kullanıp sattığını ve kötü yola düştüğünü öne sürdü. Sokakta karşılaşınca baba Özdemir, kızı Dilan Özdemir (19) ile kavgaya tutuştu.

Kavga sırasında baba, kızını karın ve göğüs bölgesinden defalarca bıçakladı. Genç kız kanlar içerisinde yere yığılırken, baba olay yerinden kaçtı. Dilan Özdemir, çevredeki vatandaşlar tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Dilan Özdemir burada hayatını kaybetti. Baba Turhan Özdemir ise polis ekipleri tarafından yakalanarak cinayet büro amirliğine teslim edildi.

3 SAAT SONRA SEVGİLİSİ DE ÖLDÜRÜLDÜ

Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi'nde Dilan Özdemir'in ölüm haberi alan arkadaşları, Dilan'ın sevgilisi Selam Şenci'yi (26) bir iş merkezinin otoparkına çağırdı. Otoparka gelen Şenli, Dilan'ı korumadığı iddiasıyla kızlı erkekli grubun saldırısına uğradı. Ardından gruptaki herkes Şenci'ye saldırıp öldüresiye darp etti. D

aha sonra ismi öğrenilemeyen bir kadın, Şenci'yi bıçakladı. İki erkek şahıs ise bıçaklanan kişinin üzerine çıkıp zıplayarak darp etti. Olay anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Ağır yaralanan genç, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Adli tıp biriminde otopsileri tamamlanan iki sevgilinin cenazeleri aileleri tarafından teslim alındıktan sonra defnedildi.

BABA TUTUKLANDI

Baba Turhan Özdemir'in emniyetteki sorgusunda kızını bir anlık öfke ile öldürdüğünü beyan ederken, "Kızım kötü yola düşmüştü. Uyuşturucu kullanıyordu. Onu kurtarmak için çok çaba sarf ettim. Çok defa evden kaçtı, geri getirdim. Başaramadım" dediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dilan'ın sevgilisi Selam Şenci'nin katilleri ise henüz bulunamadı.