Adana'da Kebapçıya Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Adana'da Kebapçıya Silahlı Saldırı

Adana\'da Kebapçıya Silahlı Saldırı
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Adana'da bir kebapçıya motosikletli iki şüphelinin düzenlediği saldırıda 4 kişi yaralandı.

Adana'da motosikletle gelen 2 şüphelinin bir kebapçıya düzenlediği silahlı saldırıda, restoranda yemek yiyen 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda bir kebapçıda meydana geldi. İddiaya göre, yüzlerini kapüşon ile gizleyen 2 şüpheli motosiklet ile kebapçının olduğu caddeye geldi. Şüphelilerden biri cadde üzerinden tabanca ile iş yerine doğru defalarca ateş açtı. Ardından motosiklet ile kaçarak şüpheliler izini kaybettirdi.

Silahlı saldırı sırasında restoranda yemek yiyen 4 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların ameliyata alındığı bildirildi.

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Kebapçıya Silahlı Saldırı - Son Dakika

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