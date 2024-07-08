Adana'da Narenciye Bahçesinde Saldırıya Uğrayan Çocuğun Babası Köpeklerin Toplatılmasını İstedi - Son Dakika
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Adana'da Narenciye Bahçesinde Saldırıya Uğrayan Çocuğun Babası Köpeklerin Toplatılmasını İstedi

Adana'da narenciye bahçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 5 yaşındaki Abbas Casim'in babası Hasan Casim, geniş arazide çok sayıda köpek bulunduğunu belirterek hayvanların toplatılmasını istedi. Olayın ardından çocuk hastaneye kaldırıldı ve tedavisi devam ediyor.

08.07.2024 14:53
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Adana'da narenciye bahçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 5 yaşındaki Abbas Casim'in babası Hasan Casim, geniş arazide çok sayıda köpek bulunduğunu belirterek hayvanların toplatılmasını istedi.

Edinilen bilgiye göre, olay, 5 Temmuz saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çiftlik evinde yaşayan Suriye uyruklu 6 çocuklu Casim ailesinden Abbas Casim (5), arkadaşlarıyla oyun oynamak için evin etrafında bulunan portakal bahçesinde gezintiye çıktı. Geniş arazide dolaştığı esnada bir süre sonra sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Casim, vücudunun çeşitli bölgelerinden ağır yaralanarak yere yığıldı. Casim'in eve gecikmesi üzerine meraklanan annesi durumu inşaat işçisi baba Hasan Casim'e (27) bildirdi. Çocuğunu aramak için eve gelen ve bahçeyi dolaşmaya çıkan baba Hasan Casim, 5 yaşındaki çocuğu kanlar içinde yerde yatar halde buldu.

Özel bir araçla 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 yaşındaki çocuk, önce Yüreğir Devlet Hastanesi'ne daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralanan çocuğun 3 günlük tedavisinin ardından durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Baba, köpeklerin bahçeden alınmasını istedi

Çocuğunu yaralı halde bulan baba Hasan Casim, "Eve geldiğimde eşim çocuğun eve dönmediğini söyledi. Sonrasında onu bulmak için bahçeye çıktım. İlk gördüğümde durumu çok kötüydü. Çok fazla köpek var, 10-15 tane var. Yetkililerden köpekleri burada bırakmamalarını istiyorum" dedi.

Öte yandan, saldırıya uğrayan 5 yaşındaki Abbas Casim'in kıyafetlerinin, hala saldırıya uğradığı noktada bulunması ise dikkat çekti. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Narenciye Bahçesinde Saldırıya Uğrayan Çocuğun Babası Köpeklerin Toplatılmasını İstedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Narenciye Bahçesinde Saldırıya Uğrayan Çocuğun Babası Köpeklerin Toplatılmasını İstedi - Son Dakika
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