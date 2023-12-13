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Adana'da Starbucks'a saldırı: Şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Adana'da Starbucks'a saldırı: Şüpheli yakalandı

Adana'da bir kişi, içeride bulunan müşterilere ateş açtıktan sonra Starbucks şubesini yerle bir etti. Sivil bir polis, şüpheliyi yakalayarak etkisiz hale getirdi. Olayda yaralanan olmadı.

Adana\'da Starbucks\'a saldırı: Şüpheli yakalandı
13.12.2023 - 22:27,
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Adana'da kahve zinciri Starbucks'a müşteriler içeride bulunduğu sırada pompalı tüfekle ateş açan şahıs, ardından iş yerini yerle bir etti. Kimsenin yaralanmadığı olayda tesadüfen bölgeden geçen sivil polis şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan Starbucks'ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi içeride oturan vatandaşlara " Filistin'de çocuklarının kanları akıyor burayı boşaltın" dedi. Ardından şüpheli hedef gözetmeden iş yerine pompalı tüfekle defalarca ateş açtı.

O sırada içeride bulunan vatandaşlar, tuvaletlere ve kapalı olan alanlara saklandı. Şüpheli şahıs daha sonra içeri girerek iş yerindeki tüm eşyaları dağıttı.

Bölgeden geçen sivil bir polis, hemen müdahale ederek şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Daha sonra çok sayıda poliste olay yerine geldi. İçeride bulunan müşteriler güvenli bir şekilde tahliye edildi. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Starbucks'a saldırı: Şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da Starbucks'a saldırı: Şüpheli yakalandı - Son Dakika
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