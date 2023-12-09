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Evlerinden suikast tabancası dahil cephanelik çıkan baba-oğuldan akılalmaz savunma: Bizim değil - Son Dakika
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Evlerinden suikast tabancası dahil cephanelik çıkan baba-oğuldan akılalmaz savunma: Bizim değil

Adana'nın Seyhan ilçesinde ihbar üzerine bir eve baskın yapan ekipler, anahtarlık şeklinde suikast tabancası, çok sayıda silah, mermi, çelik yelek ve uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan baba-oğul evlerinden çıkan silahların kendilerinin olmadığını kimin koyduğunu bilmediklerini söyledi. Baba adli kontrolle serbest bırakılırken, oğlu tutuklandı.

09.12.2023 - 09:46,  Güncelleme: 11:22
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Adana'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı araştırma ekipleri bir eve yaptığı operasyonda anahtarlık şeklinde suikast tabancası ve otomatik tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi tutuklanırken bir kişide adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü "Huzurunuz Gururumuz" sloganıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Narlıca Mahallesi'ndeki müstakil bir evde ruhsatsız silahların olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler söz konusu eve baskın yaptı. Yapılan baskında silahlı saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen Ümit Yaşar K. ile oğlu Cemal K. gözaltına alındı.

Evlerinden suikast tabancası dahil birçok silah çıkan baba-oğuldan akılalmaz savunma: Bizim değil, kim koymuş bilmiyoruz

EVDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Evde içerisinde yapılan arama çalışmalarında bazanın altındaki eşyaların arasına gizlenmiş anahtarlık şeklinde suikast tabancası, 1'i otomatik 3 ruhsatsız tabanca, 79 mermi, çelik yelek, 3,7 gram taş kokain, silah yapımında kullanılan 9 sürgü tutucu, 10 icra mili, 17 icra yayı ile 8 kurusıkı namlusu ele geçirildi. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden Cemal K.'ın hırsızlık, çocuk kaçırma ve alıkoyma suçlarından 3 kaydı olduğunu öğrenildi.

Evlerinden suikast tabancası dahil birçok silah çıkan baba-oğuldan akılalmaz savunma: Bizim değil, kim koymuş bilmiyoruz

EVLERİNDEN ÇIKAN SİLAHLAR ONLARIN DEĞİLMİŞ

Emniyette ifadeleri alınan baba ve oğlu, silahların kendilerine ait olmadığını, kimin koyduğunu bilmediklerini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cemal K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Ümit Yaşar K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Evlerinden suikast tabancası dahil birçok silah çıkan baba-oğuldan akılalmaz savunma: Bizim değil, kim koymuş bilmiyoruz
Evlerinden suikast tabancası dahil birçok silah çıkan baba-oğuldan akılalmaz savunma: Bizim değil, kim koymuş bilmiyoruz
Evlerinden suikast tabancası dahil birçok silah çıkan baba-oğuldan akılalmaz savunma: Bizim değil, kim koymuş bilmiyoruz
Evlerinden suikast tabancası dahil cephanelik çıkan baba-oğuldan akılalmaz savunma: Bizim değil
Kaynak: İHA
YORUMLAR

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Son Dakika 3. Sayfa Evlerinden suikast tabancası dahil cephanelik çıkan baba-oğuldan akılalmaz savunma: Bizim değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evlerinden suikast tabancası dahil cephanelik çıkan baba-oğuldan akılalmaz savunma: Bizim değil - Son Dakika
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