Ağrı Dağı'nda donarak hayatını kaybeden dağcıların tırmanış öncesine ait son görüntüleri yürek dağladı - Son Dakika
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Ağrı Dağı'nda donarak hayatını kaybeden dağcıların tırmanış öncesine ait son görüntüleri yürek dağladı

Ağrı Dağı'na yaptıkları zirve tırmanışının ardından donarak hayatını kaybeden iki dağcının sis ve fırtınaya rağmen yaptıkları tırmanış öncesine ait son görüntüler, zorlu şartları gözler önüne serdi. Dağcıların kaybolduğu gün kar yağışının olduğu ve sıcaklığın -30 derece olduğu belirtilirken, arama çalışmaları sonucunda dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı. Ağrı Dağı'na tırmanış yaparken kaybolan dağcıların önceden çekilen görüntülerinde, görüş mesafesinin düştüğü, fırtınanın şiddetli olduğu ve donma tehlikesiyle karşı karşıya kaldıkları görüldü. Hayatını kaybeden dağcılardan Muhammed Halim Dalgı'nın sosyal medya paylaşımı ve Dilek Gökbulak'ın geçen yıl yarım bıraktığı tırmanışı bu sene tamamlaması ise dikkat çekti.

22.07.2024 13:24
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Ağrı Dağı'na yaptığı zirve tırmanışının ardından donarak hayatını kaybeden iki dağcının sis ve fırtınaya rağmen yaptıkları tırmanış öncesine ait son görüntüler yürek dağladı.

Ağrı Dağı'na yaptıkları zirve tırmanışını tamamlayan bir grup dağcı; dönüş için yeniden harekete geçtikten bir sonra 4 bin 600 metrede Dilek Gökbulak ve Muhammed Halim Dalgı'nın grupta olmadığını fark etti. 5-6 grup şeklinde yapılan tırmanışta, Dilek Gökbulak ve Muhammed Halim Dalgı'nın yönlerini şaşırdıkları ve kayboldukları anlaşıldı. AFAD, UMKE ve yerel rehberlerin yaptığı aramalarda donarak hayatını kaybettiği tespit edilen 2 dağcının cansız bedenine ulaşıldı. Dağcıların kaybolduğu gün kar yağışının olduğu ve sıcaklığın ise -30 derecede olduğu belirtildi. Dağcıların cansız bedenlerinin dağdan indirilmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenilirken, dağcıların sis ve fırtınaya karşı zor şartlarda yaptıkları tırmanışa ait görüntüler aslında her şeyi anlatmaya yetiyordu. İki dağcının kaybolduğu aynı güne ait görüntülerde; görüş mesafesinin neredeyse sıfırın altına düştüğü, fırtınanın şiddetli olduğu, dağcıların donma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı görüldü.

Hayatını kaybeden dağcılardan Amerikan vatandaşı olan Muhammed Halim Dalgın'ın ise sosyal medya hesabından paylaştığı son paylaşımda kendisine mezar olan Ağrı Dağı'nın ihtişamını dile getirdiği dikkat çekti. Vefat eden dağcılardan Dilek Gökbulak'ın ise geçtiğimiz yıl Ağrı Dağı'na tırmanış için geldiği, ancak tırmanışı yarım bıraktığı öğrenildi. Geçen yıl yarım bıraktığı zirve tırmanışını bu sene gerçekleştiren Dilek Gökbulak dönüşte yolunu kaybederek vefat etmesi herkesi üzdü. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı Dağı'nda donarak hayatını kaybeden dağcıların tırmanış öncesine ait son görüntüleri yürek dağladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı Dağı'nda donarak hayatını kaybeden dağcıların tırmanış öncesine ait son görüntüleri yürek dağladı - Son Dakika
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