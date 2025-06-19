Kadının çantasındaki parayı çaldı, "Dayanamadım" dedi - Son Dakika
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Kadının çantasındaki parayı çaldı, "Dayanamadım" dedi

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Kadının çantasındaki parayı çaldı, "Dayanamadım" dedi
19.06.2025 10:32
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Kadının çantasındaki parayı çaldı, "Dayanamadım" dedi
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Adana'da Kadri Ö. isimli şahıs, alışveriş için ATM'den çektiği 14 bin 700 lirayı sayıp çantasına koyan kadının parasını çaldı. Hırsızlık anı saniye saniye kameraya yansırken şüpheli yakalandı. "Paraları sayarken görünce dayanamayıp çalmaya karar verdim" diyen şüpheli tutuklandı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi'nde 5 Haziran saat 19.00 sıralarında hırsızlık olayı yaşandı. Kurban Bayramı için alışverişe çıkan Aysel Ş. (42), ATM'den çektiği 14 bin 700 lirayı saydıktan sonra çantasına koydu.

Kadının çantasındaki parayı çaldı, 'Dayanamadım' dedi

ÇANTANIN FERMUARINI AÇTI, PARALARI ÇALDI

Bu sırada sokaktaki kalabalığın arasında dolaşan Kadri Ö. (44), kadının saydığı parayı gördü. Çevreyi kontrol eden Kadri Ö., yürüyen Aysel Ş.'nin peşinden gidip çantasının fermuarını açarak, parayı çaldı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Kadının çantasındaki parayı çaldı, 'Dayanamadım' dedi

ÇALINAN PARANIN 4 BİN LİRASI BULUNDU

Alışveriş için girdiği bir mağazada parasının çalındığını fark eden Aysel Ş.'nin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin adresini tespit etti. Polis ekipleri, evine yaptığı baskında Kadri Ö.'yü gözaltına aldı. Ekiplerin yaptığı aramada çalınan paranın 4 bin lirası ele geçirildi.

Kadının çantasındaki parayı çaldı, 'Dayanamadım' dedi

"DAYANAMADIM, ÇALDIM"

Emniyete götürülen Kadri Ö., sorgusunda, "Paraları sayarken görünce dayanamayıp, çalmaya karar verdim. Çaldığım parayla alışveriş yaptım. Pişmanım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kadri Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kadının çantasındaki parayı çaldı, 'Dayanamadım' dedi - Son Dakika

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