Alkollü Aday Sürücü Ekiplerle Dedi Dedi Yaşadı - Son Dakika
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Alkollü Aday Sürücü Ekiplerle Dedi Dedi Yaşadı

Alkollü Aday Sürücü Ekiplerle Dedi Dedi Yaşadı
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Kayseri'de 2.77 promil alkollü aday sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşatıp otomobiline direnç gösterdi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kazaya bakan ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu otomobil sürücüsünün 2.77 promil alkollü olduğu belirlendi. Aday sürücü olduğu belirlenen şahsın ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, 25 bin TL idari para cezası kesildi. Ekiplere saatlerce zor anlar yaşatan aday sürücü, otomobilinin çekileceğini duyunca aracına binerek adeta ekiplerin sabrını sınadı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşil Mahalle Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasıyla ilgilenen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri durumundan şüphelendikleri Z.Ş. yönetimindeki 38 ALD 506 plakalı otomobili kontrol etmek için durdurdu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde Z.Ş.'nin 2.77 promil alkollü olduğu belirlendi. Aday sürücü olan Z.Ş.'nin ehliyeti daimi iptal edilirken, 25 bin TL idari para cezası kesildi. Öte yandan, yasal sınırın çok üzerinde olan Z.Ş. uzun süre görev başındaki polislere zor anlar yaşattı. Otomobilinin çekileceğini duyan Z.Ş. aracına oturdu. Otomobilinin çekilmemesi için yaklaşık 1 saat direnerek adeta ekiplerin sabrını denedi. Kendisini görüntüleyen gazeteciye ve polis ekiplerine hakaretler savuran Z.Ş., güçlükle ikna edilerek otomobilden indirildi. Z.Ş.'nin kullandığı otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Z.Ş. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatılırken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kayseri, Polis, Ceza, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü Aday Sürücü Ekiplerle Dedi Dedi Yaşadı - Son Dakika

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