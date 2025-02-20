Ölümlü kazadan önce alkol masasında hatıra fotoğrafı çektirmiş - Son Dakika
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Ölümlü kazadan önce alkol masasında hatıra fotoğrafı çektirmiş

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Adana'da elektrikli bisiklet sürücüsüne çarparak ölümüne neden olan genç, kazadan sonra yanındaki iki arkadaşıyla beraber araçtan inerek kaçtı. Kazadan önce alkol masasında çektirdiği hatıra fotoğrafı ortaya çıkan sürücü, saklandığı evde yakalanarak tutuklandı.

20.02.2025 10:32  Güncelleme: 13:56
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Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda 18 Şubat'ta Şükrü D'nin (22) kullandığı 01 AVE 828 plakalı hafif ticari aracıyla 01 AUA 337 plakalı elektrik bisikletiyle ilerleyen Aydın Uslu'ya (52) arkadan çarptıktan sonra elektrik direğine çarptı.

Ölümlü kazadan önce alkol masasında hatıra fotoğrafı çektirmiş

HAYATINI KAYBETTİ

Hafif ticari araç sürücüsü Şükrü D, kazanın ardından aracından inerek yanındaki 2 arkadaşıyla birlikte kaçtı. Kaza ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aydın Uslu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Aydın Uslu Küçükoba Mezarlığında toprağa verildi.

Ölümlü kazadan önce alkol masasında hatıra fotoğrafı çektirmiş
Hayatını kaybeden Aydın Uslu

KAZADAN ÖNCE ALKOL MASASINDA FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şükrü D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Şükrü D.'nin, kazadan bir süre önce alkol masasında poz verip, çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Polis, Şükrü D.'yi saklandığı apartman dairesinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şükrü D, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Ölümlü kazadan önce alkol masasında hatıra fotoğrafı çektirmiş
Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Aydın, adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ölümlü kazadan önce alkol masasında hatıra fotoğrafı çektirmiş - Son Dakika

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