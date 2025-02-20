Ölümlü kazadan önce alkol masasında hatıra fotoğrafı çektirmiş

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Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda 18 Şubat'ta Şükrü D'nin (22) kullandığı 01 AVE 828 plakalı hafif ticari aracıyla 01 AUA 337 plakalı elektrik bisikletiyle ilerleyen Aydın Uslu'ya (52) arkadan çarptıktan sonra elektrik direğine çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hafif ticari araç sürücüsü Şükrü D, kazanın ardından aracından inerek yanındaki 2 arkadaşıyla birlikte kaçtı. Kaza ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aydın Uslu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Aydın Uslu Küçükoba Mezarlığında toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Aydın Uslu

KAZADAN ÖNCE ALKOL MASASINDA FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şükrü D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Şükrü D.'nin, kazadan bir süre önce alkol masasında poz verip, çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Polis, Şükrü D.'yi saklandığı apartman dairesinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şükrü D, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.