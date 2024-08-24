Almanya festivaldeki saldırıda kaybettiği canlara ağlıyor! Saldırgan hala yakalanamadı

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Almanya\'da festivale bıçaklı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Solingen kentindeki festivalde 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının failinin hızla yakalanması ve yasaların gerektirdiği en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Solingen kentindeki festivalde gerçekleştirilen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5'i ağır olmak üzere 8 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırıya yönelik sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Başbakan Scholz, "Solingen'deki saldırı korkunç. Saldırgan birkaç kişiyi vahşice öldürdü. Az önce Solingen Belediye Naşkanı Tim Kurzbach ile telefonda konuştum. Hayatını kaybedenlerin yasını tutuyoruz, ailelerinin yanındayız. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Failin bir an önce yakalanması ve yasaların gerektirdiği en ağır şekilde cezalandırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"VAHŞİ SALDIRI"

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise paylaşımında, "Şehrin kuruluşunun 650. yıl dönümünü kutlayan insanlara yönelik vahşi saldırı beni derinden sarstı. Düşüncelerim hayatını kaybedenlerin aileleriyle birlikte. Faili yoğun bir şekilde arayan güvenlik güçlerine teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Alman politikacı Ursula von der Leyen de paylaşımında, "Solingen'deki vahşi saldırıdan dolayı derinden sarsıldım. Düşüncelerim, ölenlerin ve yaralıların aileleriyle birlikte, kendilerine acil şifalar diliyorum. Bu suçun arka planı hızla açıklığa kavuşturulmalı" ifadelerini kullandı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Dün akşam yerel saatle 21.45 sıralarında gerçekleştirilen saldırı sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırgan olay yerinden kaçmıştı. Halka evde kalma ve şehir merkezinden uzak durma uyarısında bulunan polisin geniş çaplı operasyonu sürüyor. Saldırının nedeni de henüz bilinmiyor.

"TÜRK VATANDAŞLARI ZARAR GÖRMEDİ"

Öte yandan; Dışişleri Bakanlığı'ndan Solingen'deki saldırıya ilişkin, "Mevcut bilgilere göre Almanya'nın Solingen şehrinde dün (23 Ağustos) yaşanan saldırıda hiçbir vatandaşımız zarar görmemiştir. Gelişmeler Düsseldorf Başkonsolosluğumuz tarafından yakından takip edilmektedir" açıklaması yapıldı.