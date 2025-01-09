Ankara\'da bina inşaatında göçük! 2 işçi hayatını kaybetti

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Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Şentepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan bir apartmanın kanalizasyon bağlantısı için çalışma yapılırken göçük meydana geldi.

KANALİZASYON KAZISINDA GÖÇÜK

Olay, öğle saatlerinde Şentepe Mahallesi Sena Sokak'ta, inşaatı tamamlanan binanın önünde meydana geldi. Özel firma tarafından binaya kanalizasyon bağlantısı için yapılan kazı sırasında göçük oldu. 2 işçi göçük altında kaldı.

2 İŞÇİ ÖLDÜ

İnşaatta çalışan işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçükte kalan işçiler için arama kurtarma çalışması başlattı. İşçilerden biri hayatını kaybederken, diğer işçinin de cansız bedenine ulaşıldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçimizin hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Vefat eden işçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bakanlığımız tarafından olayla ilgili inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirilmiştir. Konuyu yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

OLAY YERİNDEN KARELER