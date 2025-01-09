Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Şentepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan bir apartmanın kanalizasyon bağlantısı için çalışma yapılırken göçük meydana geldi.
Olay, öğle saatlerinde Şentepe Mahallesi Sena Sokak'ta, inşaatı tamamlanan binanın önünde meydana geldi. Özel firma tarafından binaya kanalizasyon bağlantısı için yapılan kazı sırasında göçük oldu. 2 işçi göçük altında kaldı.
İnşaatta çalışan işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçükte kalan işçiler için arama kurtarma çalışması başlattı. İşçilerden biri hayatını kaybederken, diğer işçinin de cansız bedenine ulaşıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçimizin hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Vefat eden işçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bakanlığımız tarafından olayla ilgili inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirilmiştir. Konuyu yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da bina inşaatında göçük! 2 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (12)