Ankara'da bina inşaatında göçük! 2 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da bina inşaatında göçük! 2 işçi hayatını kaybetti

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde yeni yapılan bir binaya kanalizasyon bağlantısı inşaatında göçük meydana geldi. 1 işçi hayatını kaybederken, toprak altında kalan diğer işçinin de cansız bedenine ulaşıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaşanan olayla ilgili müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.

09.01.2025 12:44  Güncelleme: 12:58
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Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Şentepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan bir apartmanın kanalizasyon bağlantısı için çalışma yapılırken göçük meydana geldi.

KANALİZASYON KAZISINDA GÖÇÜK

Olay, öğle saatlerinde Şentepe Mahallesi Sena Sokak'ta, inşaatı tamamlanan binanın önünde meydana geldi. Özel firma tarafından binaya kanalizasyon bağlantısı için yapılan kazı sırasında göçük oldu. 2 işçi göçük altında kaldı.

2 İŞÇİ ÖLDÜ

İnşaatta çalışan işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçükte kalan işçiler için arama kurtarma çalışması başlattı. İşçilerden biri hayatını kaybederken, diğer işçinin de cansız bedenine ulaşıldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçimizin hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Vefat eden işçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bakanlığımız tarafından olayla ilgili inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirilmiştir. Konuyu yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

OLAY YERİNDEN KARELER

Ankara'da bina inşaatında göçük! 1 işçi öldü, 1 işçi aranıyor
Ankara'da bina inşaatında göçük! 1 işçi öldü, 1 işçi aranıyor
Ankara'da bina inşaatında göçük! 1 işçi öldü, 1 işçi aranıyor
Ankara'da bina inşaatında göçük! 1 işçi öldü, 1 işçi aranıyor
Ankara\'da bina inşaatında göçük! 2 işçi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da bina inşaatında göçük! 2 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Zafer musaboğlu:
    BU MANSUR GELDİĞİNDE HUZUR KALMADI ANKARADA 18 52 Yanıtla
    Ferhat YRD:
    meee meee 0 0
    metin öz:
    Dinazorcu Gökçek lemi mutluydun..? 0 0
    Tuncay null:
    dinazorcumusun sen zefer mansurla.ne alakasi var Mansur dedin halkin gozunde cumhurbaskani yuzunu yikada gercekleri gor artik 0 0
  • Serkan Yalçın:
    zafer o.c kıyamet kopsa CHP diceksiniz bukadar yüzsüz olmayın .oee 28 7 Yanıtla
    metin öz:
    Aynen...! 0 0
  • Mert Nobre:
    Sorumluları hesap vermeli 31 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    adam sorumlular hesap vermeli diyor sorumlu yokki ortada adamlar pariste olimpiyatlarda keyif yapıyor 13 17 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    zafer senin geçmişini SK.mm 18 0 Yanıtla
  • Babasu Aksu:
    ALLAH rahmet eylesin 17 0 Yanıtla
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