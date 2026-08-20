15 Yaşındaki Çocuk Üvey Babasını Vurdu - Son Dakika
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15 Yaşındaki Çocuk Üvey Babasını Vurdu

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 15 yaşındaki A.Y.F., annesinin 20 gün önce evlendiği üvey babası Aziz Dönmez'i (45) silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde üvey babasını vuran 15 yaşındaki çocuğun, annesinin evlenmesini kabullenemediği gerekçesiyle olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

YATAK ODASINDA KANLI İNFAZ

Olay, Serdivan ilçesi Hamitabat Mahallesi Uludağ Sokak üzerinde yer alan bir apartmanın teras katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki A.Y.F., annesiyle kısa süre önce hayatını birleştiren 45 yaşındaki Aziz Dönmez'i yatak odasında boynundan silahla vurdu. Silah sesleri üzerine durumun bildirilmesiyle bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Dönmez, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Özel Adatıp Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

15 Yaşındaki Çocuk Üvey Babasını Vurdu

"EVLİLİĞİ KABULLENEMEDİ" İDDİASI VE GÖZALTI

Korkunç cinayetin ardından olay yerinden kaçan 15 yaşındaki şüpheli çocuk, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden zanlının, annesinin Aziz Dönmez ile evlenmesini psikolojik olarak kabullenemediği ve aralarında yaşanan gerginlikler sonucunda bu kanlı eylemi gerçekleştirdiği iddia edildi.

15 Yaşındaki Çocuk Üvey Babasını Vurdu

DÜĞÜNDEN GERİYE SADECE GÖRÜNTÜLER KALDI

Üvey oğlu tarafından vurularak hayattan koparılan Aziz Dönmez'in, cinayetten sadece haftalar önce dünyaevine girdiği ortaya çıktı. 31 Temmuz tarihinde düzenlenen bir düğün töreniyle evlenen ve henüz 20 günlük evliyken cinayete kurban giden Dönmez'den geriye, düğününde yakınlarıyla birlikte gülümsediği görüntüler ve fotoğraflar kaldı. Polis ekiplerinin olaya ilişkin başlattığı geniş çaplı inceleme sürüyor.

15 Yaşındaki Çocuk Üvey Babasını Vurdu
15 Yaşındaki Çocuk Üvey Babasını Vurdu
Kaynak: İHA

Serdivan, 3. Sayfa, Olaylar, Sakarya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 15 Yaşındaki Çocuk Üvey Babasını Vurdu - Son Dakika

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