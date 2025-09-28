Cezaevinden izinli çıkan gencin cansız bedeni denizde bulundu - Son Dakika
Cezaevinden izinli çıkan gencin cansız bedeni denizde bulundu

Cezaevinden izinli çıkan gencin cansız bedeni denizde bulundu
28.09.2025 17:49
Cezaevinden izinli çıkan gencin cansız bedeni denizde bulundu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen 28 yaşındaki Emin Aral'ın denizde cansız bedeni bulundu.

Antalya'da birkaç gün önce cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen şahsın denizde cansız bedeni bulundu.

DENİZDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay, Saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 30 metrelik falezlerin dip noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerinde kıyafetleri bulunan bir kişiyi suda hareketsiz şekilde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Cezaevinden izinli çıkan gencin cansız bedeni denizde bulundu

İhbar üzerine verilen adrese bölge ekibinin yanı sıra Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı bot sevk edildi. Verilen konuma gelen deniz polisi kısa süreli aramanın ardından su yüzeyinde hareketsiz şekildeki şahsı bota alarak Antalya Yat Limanı'na getirdi.

Cezaevinden izinli çıkan gencin cansız bedeni denizde bulundu

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Burada hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrollerde üzerinden Emin Aral (28) adına düzenlenmiş belge çıkan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada Yat Limanı'nda bulunan teknelerle tura çıkan vatandaşlar meraklı gözlerle ekiplerin çalışmasını izledi. Olay Yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aral'ın cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Muratpaşa, Güvenlik, Cezaevi, antalya, Güncel, Olay

Son Dakika 3.Sayfa Cezaevinden izinli çıkan gencin cansız bedeni denizde bulundu - Son Dakika

