Antalya'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu
Antalya'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Antalya\'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu
08.10.2025 11:12  Güncelleme: 12:12
Antalya'da denizde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Antalya'da denizde bir erkek cesedi bulundu. Falezlerden düşmüş olabileceği değerlendirilen kişi, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

122 İHBARI SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

Olay, saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi Lara Caddesi üzerinde bulunan Falez-2 Parkı açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde deniz yüzeyinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bot sevk edildi.

Yağmur sonrası korkunç manzara! Denizde ceset bulundu

FALEZLERDEN DÜŞTÜ İDDİASI

Verilen konuma gelen deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri, su yüzeyinde bulunan erkek cesedini bota alarak Yat Limanı'na getirdi. Ceset, burada hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Falezlerden düştüğü değerlendirilen ve üzerinden kimlik çıkmayan 30 yaşlarındaki şahsın cenazesi, Olay Yeri İnceleme ekibinin incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika

11:56
SON DAKİKA: Antalya'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika
