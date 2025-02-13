Böyle talihsizlik görülmedi! Bir kaç saniye arayla iki aracın altında kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Böyle talihsizlik görülmedi! Bir kaç saniye arayla iki aracın altında kaldı

Geniş Video İzle

Antalya'da tramvay durağından bulunan üst geçite yakın bölgede yolun karşısına geçmek için isteyen ve yola çıkan yayaya önce motosiklet ardında da hafif ticari araç çarptı. Hastaneye kaldırılan yaya hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü ise yaralandı.

13.02.2025 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talihsiz kaza gece saat 23.50 sıralarında Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kültür Tramvay durağında tramvaydan inen ve yolun karşısına geçmek isteyen Lütfü Büyükaydın'a (27), Ahmet Doğan T.'nin kullandığı 35 AJE 250 plakalı motosiklet çarptı. Kazanın bulunduğu yere 30 metre mesafede bulunan üst geçit dikkati çekerken motosiklet sürücüsü ve Lütfü Büyükaydın farklı noktalara savruldu.

HAFİF TİCARİ ARAÇ ÜZERİNDEN GEÇTİ

Sürüklenen motosiklet ise yaklaşık 100 metre ilerde durabildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve yerde hareketsiz yatan Büyükaydın'ı fark etmeyen Baran B. idaresindeki 07 ARD 211 plakalı hafif ticari araç üzerinden geçti.

Böyle talihsizlik görülmedi! Bir kaç saniye arayla iki aracın altında kaldı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşlar ve diğer araç sürücülerinin 112 Acil çağrı Merkezine ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonucu hayata döndürülen Lütfü Büyükaydın ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Büyükaydın, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Böyle talihsizlik görülmedi! Bir kaç saniye arayla iki aracın altında kaldı

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ DE YARALANDI

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet Doğan T. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, 07 ARD 211 plakalı araç sürücüsü Baran B. ise polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemesinin ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Böyle talihsizlik görülmedi! Bir kaç saniye arayla iki aracın altında kaldı
Böyle talihsizlik görülmedi! Bir kaç saniye arayla iki aracın altında kaldı
Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, Olaylar, Antalya, 3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Böyle talihsizlik görülmedi! Bir kaç saniye arayla iki aracın altında kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Erkut Köse:
    adios üst geçiti düşünmeyen vatandaş 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:36 Adalet Bakanı Tunç’tan TÜSİAD’ın eleştirilerine ilk yanıt Adalet Bakanı Tunç'tan TÜSİAD'ın eleştirilerine ilk yanıt
15:34 Adana Demirspor maçı emsal oldu Galatasaray’dan TFF’ye hodri meydan Adana Demirspor maçı emsal oldu! Galatasaray'dan TFF'ye hodri meydan
14:40 Mansur Yavaş’ın “Adayım“ sözleri Özgür Özel’e soruldu Çok konuşulacak yanıt Mansur Yavaş'ın "Adayım" sözleri Özgür Özel'e soruldu! Çok konuşulacak yanıt
13:25 Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu
12:53 Almanya’da bir araç kalabalığın arasına daldı: 28 yaralı var Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 28 yaralı var
23:27 Yeğenini Erdoğan ile tanıştırmıştı AK Partili Özlem Zengin, Meclis’te eleştirilere yanıt verdi Yeğenini Erdoğan ile tanıştırmıştı! AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te eleştirilere yanıt verdi
23:19 Teknik direktör sahayı terk etti: Tüm dünya son dakikada verdiği kararı tartışıyor Teknik direktör sahayı terk etti: Tüm dünya son dakikada verdiği kararı tartışıyor
23:07 Muhalefetin ’’Zahide Yetiş’’ isyanına AK Partili Zengin’den yanıt: Dehşet işler oluyor Muhalefetin ''Zahide Yetiş'' isyanına AK Partili Zengin'den yanıt: Dehşet işler oluyor
22:56 Okan Buruk’tan Mertens’in penaltısı için olay yaratacak sözler Okan Buruk'tan Mertens'in penaltısı için olay yaratacak sözler
22:03 TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını yayınladı TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını yayınladı
21:50 Eski eşinin saldırısına uğradı, canını kurtarmak için iş yerine sığındı Eski eşinin saldırısına uğradı, canını kurtarmak için iş yerine sığındı
21:23 Fenerbahçe, yeni transferi Ongjen Mimovic’i Zenit’e kiraladı Fenerbahçe, yeni transferi Ongjen Mimovic'i Zenit'e kiraladı
21:09 Kanada Başbakanı Trudeau: Asla ABD’nin 51. eyaleti olmayacağız Kanada Başbakanı Trudeau: Asla ABD'nin 51. eyaleti olmayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 16:24:57. #1.12#
SON DAKİKA: Böyle talihsizlik görülmedi! Bir kaç saniye arayla iki aracın altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.