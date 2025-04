Sevgilisiyle tartıştan adam intihar etmeye kalktı: Benim suçum seni sevmek mi?

Antalya'da sevgilisiyle tartışan bir kişi, 25 metrelik falezlerin ucuna gelip intihara teşebbüs etti. Ailesi, sevgilisi ve polis tarafından yapılan ikna çabaları sonucu yaklaşık 2,5 saat süren çalışmaların ardından ikna edilen adama sevgilisi, "Benim suçum seni sevmek mi? Cümle aleme rezil ettin beni diye" sitem etti.

Olay, Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Parkı'nda saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 yaşındaki M.Y., sevgilisiyle yaşadığı tartışmanın ardından falezlerin kenarına çıktı. Durumu fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı ilk görüşmeler sonuç vermeyince, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı müzakereci polis olay yerine çağrıldı. Bu süreçte M.Y.'nin babası ve bazı yakınları da bölgeye gelerek ikna çalışmalarına katıldı. Olay yerinde bulunan sevgilisi ise zaman zaman gözyaşlarına hakim olamazken, çift arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.





"BENİM SUÇUM SENİ SEVMEK Mİ?"

İkili arasında geçen konuşmalar da çevredeki vatandaşlar ve ekipler tarafından duyulurken. M.Y.'nin sevgilisi, "Sen beni cümle aleme rezil ettin. Benim suçum seni sevmek mi? Ben senin her zaman yanında oldum. Ben 3 gündür evime gitmiyorum" diyerek sitem etti. M.Y. ise, "Her şeye razıyım, yalanına da razıyım. Yine de elini tuttum" sözleriyle karşılık verdi.

POLİS MONT VERDİ

İkna çabaları sırasında hava sıcaklığının düşmesi üzerine müzakereci polis, M.Y.'ye mont verdi. Montu uzatırken, "Ben bile üşüdüm, hava soğuk. Seni düşünüyoruz, seni seviyoruz. Senin için buradayız, bize biraz daha yardımcı ol" ifadelerini kullandı.

İkna edilen M.Y., güvenli şekilde bulunduğu yerden alındı. Ambulansa alınırken kısa süreli zorluk çıkaran M.Y., sağlık ekiplerinin eşliğinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.