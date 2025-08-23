Oda başkanının 2 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada - Son Dakika
23.08.2025 11:33  Güncelleme: 12:03
Antalya'da Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre'nin pastanesinde yaşanan olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Üre'nin tartışma sırasında belinden silahını çıkararak ateş ettiği, kurşunların Hasan Fırat'a ve araya giren çalışan Elif Kılıç'a isabet etmesiyle iki gencin yere yığıldığı anlar yer alıyor.

Antalya'da dün akşam kendisine ait pastanede çalışan genç kadın ve arkadaşını tabancayla öldürüp intihar eden Antalya Pastacılar Odası Başkanı olayının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kavga anında oda başkanının belindeki silahı çıkartıp ateş ettiği anlar yer aldı.

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Mahalle 2428 Sokak üzerinde bulunan pastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre'ye (54) ait iş yerinde çalışan Elif Kılıç (32) ile arkadaşı Hasan Fırat (30) pastanede bir araya gelerek sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra iki gencin yanına gelen Kerim Üre ile Hasan Fırat arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada Üre, üzerinde bulunan silahı çıkartarak ateş etmeye başladı.

KURŞUN YAĞDIRIP UZAKLAŞTI

Üre'nin silahından çıkan kurşunların isabet ettiği Hasan Fırat ve Elif Kılıç ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, Kerim Üre aracı ile bölgeden uzaklaştı. Habipler Mahallesi 5509 Sokak üzerinde aracını durduran Üre, araç içerisinde silahı ile hayatına son verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yakındaki hastanelere kaldırılan Hasan Fırat ve Elif Kılıç doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede çok saylıda boş kovana rastladı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybedenlerin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna sevk edildi.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, olay anına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre ile Hasan Fırat'ın kavga ettiği anlar ve ardından Üre'nin belindeki silahı çıkartıp ateş ettiği anlar yer aldı. Görüntünün devamında ise, mermilerin isabet ettiği Hasan Fırat ve araya giren pastane çalışanı Elif Kılıç'ın yere yığıldığı görüldü.

Kaynak: İHA

