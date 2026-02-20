"Sıramdan kalkar mısın?" diyen öğrencinin çenesini kırdılar - Son Dakika
"Sıramdan kalkar mısın?" diyen öğrencinin çenesini kırdılar

20.02.2026 15:32
Antalya'da bir meslek lisesinde "Sıramdan kalkar mısın?" uyarısıyla başlayan kavgada 15 yaşındaki Muhammed Yasin'in çenesi iki yerden kırıldı. Ameliyat edilen ve çenesine plak yerleştirilen öğrencinin en az bir dönem eğitimden uzak kalacağı belirtilirken, veli saldırgan öğrencilere verilen 5 günlük uzaklaştırma cezasına tepki göstererek yargı sürecini başlattı.

Akran zorbalığının önü alınamıyor. Son olarak Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yer alan Murataşa Borsa Ticaret Meslek Lisesi'nde 11 Şubat Çarşamba günü yeni bir olay yaşandı.

"SIRAMDAN KALKAR MISIN?" DEDİ, DEHŞETİ YAŞADI

İddiaya göre 9. sınıf öğrencisi Muhammed Yasin Ç. (15), teneffüs arasında başka bir sınıftan gelerek sırasına oturan ve ayaklarıyla oturacağı bölüme basan öğrenciyi "kalkar mısın" diyerek uyardı. Uyarının ardından sıradan kalkan öğrencinin bir süre sonra üç arkadaşıyla birlikte yeniden sınıfa geldiği öne sürüldü. Muhammed Yasin Ç.'nin "Neden ters baktın?" demesi üzerine çıkan arbedede, diğer öğrencinin Muhammed Yasin Ç.'nin çenesine vurduğu, darbe alan öğrencinin yere düştüğü iddia edildi.

ÖNCE SAĞLIK OCAĞINA SONRA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Okul yönetimi tarafından velisine bilgi verilen Muhammed Yasin Ç., ilk olarak sağlık ocağına götürüldü, ardından hastaneye sevk edildi. Öğrencinin çenesinde kırık tespit edildi.

"ÇENESİNDE İKİ NOKTADA KIRIK VAR, PLAK YERLEŞTİRİLDİ"

Olayla ilgili konuşan veli Ergin Ç., süreci şu sözlerle anlattı: "Geçtiğimiz hafta okul idaresinden telefon geldi. Arkadaşlar arasında kavga olduğunu ve diş kırıklığı yaşandığını söylediler. Beş dakika sonra tekrar arayıp çocuğun araştırma hastanesine sevk edildiğini bildirdiler. Okula gittiğimde oğlum çenesini tutuyordu. Yapılan kontrollerde çenesinin iki noktadan kırıldığı ortaya çıktı. 16 Şubat Pazartesi günü yaklaşık beş saat süren bir operasyon geçirdi. Plak yerleştirildi, bağlantılar yapıldı. Doktorlar tedavi sürecinin 6 ay ile 1 yıl arasında sürebileceğini söyledi."

"AMBULANS VE POLİS ÇAĞRILMAMIŞ"

Veli Ergin Ç., olayın adli boyutuna dikkat çekerek şunları kaydetti: "Kamera kayıtlarında olayın net olduğu ifade edildi. Ambulans ve polis çağrılıp çağrılmadığını sordum. Çağrılmadığını öğrendim. Polisler tuttuğu tutanaklarda olayın "kasten yaralanma" olduğunu belirttiler. Bunun bir adli vaka olduğunu düşünüyorum. Daha sonra ambulansı ve polisi ben aradım. Yargı sürecini başlattık"

"5 GÜNLÜK GEÇİCİ UZAKLAŞTIRMA CEZASINI KABUL ETMİYORUM"

Olayın ardından disiplin kurulunun toplandığını belirten Ergin Ç., verilen cezaya itiraz ettiğini söyleyerek, şöyle devam etti: "Olayı gerçekleştiren öğrenciye 5 gün geçici uzaklaştırma cezası verildi. Bu kararın caydırıcı olmadığını düşünüyorum ve itiraz ettim. Beş günlük uzaklaştırma demek, gel bir daha birinin çenesini kır, başkasının çocuğun çenesini kır anlamına geliyor."

EN AZ BİR DÖNEM EĞİTİMDEN UZAK KALACAK

16 Şubat Pazartesi günü yaklaşık 5 saat süren operasyonun ardından Muhammed Yasin Ç.'nin çenesinde iki noktada kırık tespit edilerek plak yerleştirildi. Tedavi sürecinin uzun ve zorlu geçeceğini belirten veli Ergin Ç., oğlunun sağlık durumu nedeniyle en az bir dönem okuldan mahrum kalacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

