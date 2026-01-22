Antalya'da otel odasında şüpheli ölüm - Son Dakika
Antalya'da otel odasında şüpheli ölüm

Antalya\'da otel odasında şüpheli ölüm
22.01.2026 16:51  Güncelleme: 16:58
Antalya'da bir otelde konaklayan 39 yaşındaki Recep Bektaş, banyoda ölü bulundu. Ölümün şüpheli bulunması üzerine cinayet bürosu ekipleri olay yerine sevk edilirken, otopsi yapılmak üzere cenazesi adli tıbba kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Antalya'da bir otelde konaklayan 39 yaşındaki şahıs, temizlik görevlisi tarafından kaldığı odanın banyosunda ölü bulundu. Ölümün şüpheli bulunması üzerine olay yerine Cinayet Bürosu ekipleri sevk edilirken, şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıbba kaldırıldı.
Olay, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 703. Sokak'taki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otelde temizlik yapan görevli, odaya girdiğinde banyoda bir kişinin yüzüstü yerde yattığını fark etti. Durumun otel yetkililerine bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine otele sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli olarak değerlendirmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı otele çağrıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin 39 yaşındaki Recep Bektaş olduğu tespit edildi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasında, Bektaş'ın düşmeye bağlı olarak baş bölgesinde darbe izi ve kan izleri bulunduğu belirlendi.
Yapılan araştırmada, Bektaş'ın dün akşam saat 19.00 sıralarında otele giriş yaptığı, kısa süre sonra markete gitmek amacıyla otelden ayrıldığı ve bir süre sonra yeniden otele döndüğü öğrenildi. Güvenlik kamerası ve giriş-çıkış kayıtlarının incelenmesi sonucu odaya Bektaş'tan başka herhangi bir kişinin giriş ya da çıkış yapmadığı bilgisine ulaşıldı. Kimlik tespitinin ardından durumu öğrenen Bektaş'ın erkek kardeşi olay yerine geldi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin tamamlanmasının ardından Bektaş'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Cinayet, Antalya, Olaylar, 3-sayfa, Otopsi, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Antalya'da otel odasında şüpheli ölüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Antalya'da otel odasında şüpheli ölüm - Son Dakika
