Apartmanda bulunarak el konulan 1.5 metre uzunluğundaki pitonu, sahibi geri istedi

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Antalya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Boş bir dairenin içinde piton olduğunu görenler ekiplere ihbarda bulundu. Belediye ekipleri, olay yerine gelerek yılana el koydu. Bu olay, Antalya'da kısa süre içinde bulunan ikinci piton vakası oldu. Daha önce de bir sitenin bahçesinin demir kapısında piton bulunmuştu. Yılanın sahibine ise ulaşılamazken, bir sosyal medya kullanıcısı genç kadın, pitonun kendisine ait olduğunu iddia ederek birlikte çekildikleri fotoğrafları paylaşıp geri verilmesini istedi.

Olay, Kepez ilçesi Ayhanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanda yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda piton olduğu ihbarını alan Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri adrese intikal etti. Adreste pitonla karşı karşıya gelen ekipler, pitona el koyarak cam akvaryuma koydular. Piton daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi. Yılanın sahibine ise ulaşılamadığı öğrenildi.

"O YILAN EVCİL, EVDE YILANI ARIYORUM"

Yaşanan olayın ardından, bir sosyal medya kullanıcısı genç kadın, pitonun kendisine ait olduğunu iddia ederek yılanla çektirdiği fotoğraflarını paylaştı. Pitonun kendisine verilmesini isteyen kadın, "O yılan evcil, neden götürdünüz? Evde yılanı arıyorum" ifadelerini kullandı.

"1 AYDIR AÇ, BENİ YEME HAYALİ KURUYOR"

Genç kadının sosyal medya hesabında, pitona ait çok sayıda fotoğraf olduğu da dikkatlerden kaçmadı. Paylaştığı bir fotoğrafa, "1 aydır aç ve boynumu ölçüyor sanırım beni yeme hayali kuruyor" cümlesi kan dondurdu.

4 AYDA 2. 'PİTON' VAKASI

24 Ekim günü Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Şehitler Caddesi üzerindeki bir apartmanın giriş kapısında delikli demir kapıya kahverengi renkte ve yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda bir yılanın dolandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar yılanı cep telefonu kamerasıyla da kayda aldı.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye yılanı zarar vermeden titizlikle bulunduğu yerden yavaş yavaş çıkardı. Piton daha sonra aynı şekilde Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi. Antalya'da 4 ayda 2'nci kez piton bulunması şaşkınlığa neden oldu.