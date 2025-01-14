Arif Güran'ın evindeki halıların kriminal raporu ortaya çıktı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üstü 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 26 Aralık'ta başlayan ve 28 Aralık'ta sona eren ikinci duruşmada Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin ay sonunda gerekçeli kararı açıklaması bekleniyor.

HALILARIN KRİMİNAL RAPORUNUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmada daha önce baba Arif Güran'ın evindeki bütün halıların üzerinde mavi ışık taraması (luminol çalışması) yapıldı. Çalışmalarda halılar üzerinde elde edilen kıl örnekleri ve lekeler, numaralandırılarak halılardan kesilen örneklerle birlikte Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderildi. İncelemelerin ardından halılar Güran ailesine iade edilirken, mahkeme dosyasına da giren tutanağın detayları ortaya çıktı.

19-23 Eylül 2024 tarihlerinde yapılan incelemelerde, şu ifadelere yer verildi:

Desenli örtü (BN:8) üzerinden alınan 3 numaralı leke numunesinde, halı parçası (BN:25) üzerinden alınan leke numunesinde, kan olmadığı tespit edilmiştir. Numuneler, başka biyolojik örnek içerebileceği değerlendirilerek çalışmalara alınmıştır. Yolluk (BN:1) üzerinden alınan 1 ve 2 numaralı leke numunelerinde, yolluk parçası (BN.2) üzerinden alınan leke numunesinde, halı parçası (BN:4-1) üzerinden alınan leke numunesinde, svap numunesinde (BN:15) meni bulunmadığı tespit edilmiştir. Numuneler, başka biyolojik örnek içerebileceği değerlendirilerek çalışmalara alınmıştır. İki parça yolluk (BN:9) üzerinden alınan leke numunesinden, halı parçası (BN:14) üzerinden alınan leke numunesinden, erkek genotipine sahip bir bireye ait DNA profili elde edilmiştir. Elde edilen DNA profili/profilleri (karışım DNA profili/profilleri hariç), JDNA Profil Verilerinde (Jandarma Kriminal Başkanlığı Ankara, İstanbul ve Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlükleri, Biyolojik İnceleme Laboratuvarlarınca tutulan) ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarları Biyolojik İncelemeler Şube Müdürlüğü Laboratuvarlarında bulunan 'Sahibi Tespit Edilemeyen Olay Yeri DNA Profilleri ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 80/2 no maddesi ve Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik'in 14/2'nci maddesi gereğince alınacak karar tarafımıza ulaştırılıncaya kadar laboratuvarımızda muhafaza altına alınan kişilere ait DNA profilleri arasında taranmış ve benzer profile rastlanmamıştır. Rapor bölümünde belirtilen ve DNA profili elde edilen numune/numuneler haricinde, tarafımıza gönderilen veya laboratuvarda tespit edilen diğer numune/numuneler DNA analiz çalışmalarına cevap vermemiş olup, DNA profili elde edilememiştir. Elde edilen DNA profilinin; VAN-BYL-2024-1321, VAN-BYL-2024-1338, VAN-BYL-2024-1347, VAN- BYL-2024-1348, VAN-BYL-2024-1362, VAN-BYL-2024-1363 numaralı uzmanlık raporlarında belirtilen DNA profilleri ile Narin Güran isimli çocuğun ölü olarak bulunması olayı ile ilgili olarak daha önce gönderilen tüm bulgulardan elde edilen DNA profillerinin yapılan mukayesesinde;