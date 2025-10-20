Art arda yaşanan 3 olay ilçeyi ayağa kaldırdı - Son Dakika
Art arda yaşanan 3 olay ilçeyi ayağa kaldırdı

20.10.2025 07:26  Güncelleme: 07:45
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen 3 olay gözlerin bu ilçeye çevrilmesine neden oldu. 4 metre derinliğindeki su kuyusunda genç bir kıza ait olduğu belirlenen ceset bulunmasının ardından bu kez de 16 yaşındaki bir kız çocuğu, ölü doğum yaptı. İlçede dün yaşanan olayda ise 71 yaşındaki bir adam, aynı evde yaşadığı eski gelinini av tüfeğiyle vurarak öldürdü ardından berbere gitti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı komşu 3 köyde peş peşe yaşanan olaylar kenti ayağa kaldırdı.

İlçede önce Ahatlı köyünde yaşadığı öğrenilen 16 yaşındaki bir çocuk 'karnım ağrıyor' diyerek gittiği hastanede doğum yaptı; ardından Koramanlar köyünde su kuyusunda genç bir kıza ait olduğu belirlenen ceset bulundu. Bir diğer olayda ise Kızılbel köyünde bir gelin eski kayınpederi tarafından öldürüldü.

BEBEĞİN ANNE KARNINDA ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Ahatlı köyünde yaşayan B.T. karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan kontrolde doğum sancısı çektiği anlaşılan kız çocuğu, doğuma alındı. Bebeğin anne karnında öldüğü belirlenirken B.T. tedavi altına alındı.

BEBEĞİN BABASI TESPİT EDİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, B.T.'nin şikayetçi olmadığı, bebeğin babasının tespit edildiği ve ifadesinin alınacağı öğrenildi.

CESET KİME AİT?

Koramanlar köyünde hayvanlarını otlatmaya götüren köylüler, yaklaşık 4 metre derinliğindeki su kuyusunun içinde ceset görünce durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kuyunun etrafını güvenlik şeridiyle çevirdi. Su kuyusu içinde ve çevresinde inceleme yapan ekipler, cesedin genç bir kıza ait olduğunu tespit etti. Ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Zonguldak yerel haber sitelerinde yer alan habere göre, cansız bedenin Kızılbel köyünde kaybolan ve 5 gündür aranan H.A.'ya ait olduğu öğrenildi.

GELİNİNİ AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜP BERBERE GİTTİ

Öte yandan dün ise Kızılbel köyünde 71 yaşındaki Hüseyin Derin, aynı evde yaşadığı eski gelini Gönül Karakök'ü av tüfeği ile vurarak öldürdü. Hüseyin Derin'in olay sonrası berbere gidip tıraş olduğu daha sonra da yoldan geçen jandarma ekibine teslim olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA, DHA

Zonguldak, Güvenlik, Çaycuma, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mert kursun :
    Muhtar tez zamanda köylüyü bir derede çimdir abdest alsınlar 20 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    imamdir 1 16 Yanıtla
  • Sabri Kılıc:
    meşhur Çaycuma ordan önceden ne hikayeler çıktı araştirilsa daha ne kulaklara inanılmaz gelen hikayeler çıkar 10 1 Yanıtla
  • aragorn:
    eeeee ceza sistemi böyle olduğu sürece kimse suç işitemeden çekinmiyor 7 0 Yanıtla
  • yol yolcu :
    gerilim ve korku filmleri bu kasabada çekilmeli 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
