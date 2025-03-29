Şirketinin 8 milyonunu bankadan çekti, başına gelmeyen kalmadı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şirketinin 8 milyonunu bankadan çekti, başına gelmeyen kalmadı

Geniş Video İzle

Avcılar'da çalıştığı şirkete ait 200 bin euroyu bankadan çeken kişiyi takip eden 2 şüpheli, para dolu çantayı gasbetti. Yakalanan 3 şüpheliden birinin, aynı şirkette sekreter olarak çalıştığı belirlendi. Çalınan paranın 157 bin euroluk kısmı, sekreterin evinde bulundu. 3 şüpheli tutuklanırken olay anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

29.03.2025 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalıştığı danışmanlık firmasına ait 200 bin euroyu bankadan çeken Azerbaycan uyruklu F.S.(27), caddede yürüdüğü sırada kendisini takip eden 2 kişi tarafından yüzüne biber gazı sıkılıp, darbedildi. F.S.'nin elindeki para dolu çantayı gasbeden şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

OLAYDAN 16 SAAT SONRA YAKALANDILAR

Olayı görenlerin ihbarı sonrasında mağdur F.S., polise ifade verdi. F.S.'nin ifadesinden yola çıkan İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelileri takibe aldı. Olay yerinden kaçan şüphelilerin izlerini kaybettirmek amacıyla 6 kez taksi değiştirdikten sonra Kağıthane ilçesi Çağlayan Mahallesi Zuhal Sokak üzerindeki bir adrese girdikleri tespit edildi. Polisin olaydan 16 saat sonra adrese düzenlediği operasyonda, olaya karışan 2 şüpheli ile birlikte mağdurla aynı şirkette sekreter olarak çalışan Gülşen S. isimli kadın yakalandı. Evde yapılan aramada, çalınan paranın 157 bin euroluk kısmı ele geçirildi.

Çalıştığı şirkete ait 8 milyonu bankadan çekti, başına gelmeyen kalmadı

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, Gasp Büro Amirliği'ne getirildi. Yapılan incelemede F.S.'yi gasbeden şüphelilerin Gülşen S.'nin, eşi ve kuzeni olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalıştığı şirkete ait 8 milyonu bankadan çekti, başına gelmeyen kalmadı
Çalıştığı şirkete ait 8 milyonu bankadan çekti, başına gelmeyen kalmadı
Çalıştığı şirkete ait 8 milyonu bankadan çekti, başına gelmeyen kalmadı
Şirketinin 8 milyonunu bankadan çekti, başına gelmeyen kalmadı

Güvenlik, Avcılar, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şirketinin 8 milyonunu bankadan çekti, başına gelmeyen kalmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serkan Güngör:
    ac gozluluk insana has bir kusur. ayni sirkette asgari ucretle dahi calismak isteyen binlerce insan varken. doymuyoruz elde olmayanin pesine kosmaktan. buyuk ihtimal araya buraya borc batagi olunca insan kendi icindeki seytana yeniliyor boylesi seyler icin.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular
Prof. Dr. Cemal Zehir: Dolar ve altın piyasalarında önemli değişimler yaşanacak Prof. Dr. Cemal Zehir: Dolar ve altın piyasalarında önemli değişimler yaşanacak
Bu kasabaya 16 milyon lira maaşla doktor aranıyor Bu kasabaya 16 milyon lira maaşla doktor aranıyor
Sıvacılıktan dev servete Adem Soytekin gizli kasa iddialarına yanıt verdi Sıvacılıktan dev servete! Adem Soytekin gizli kasa iddialarına yanıt verdi
Evlat acısıyla yıkılmıştı Safiye Soyman’dan yürek yakan paylaşım Evlat acısıyla yıkılmıştı! Safiye Soyman'dan yürek yakan paylaşım
Bakan Tekin ’sarı zarf’ verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu Bakan Tekin 'sarı zarf' verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu
Metrobüs istasyonunda kavga Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı Metrobüs istasyonunda kavga! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı
Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor DEM Parti’den dikkat çeken karar İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar
Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı

10:28 Metrobüs istasyonunda kavga Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı Metrobüs istasyonunda kavga! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı
10:12 Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
09:44 Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
07:44 İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor DEM Parti’den dikkat çeken karar İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar
07:07 Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı
14:06 Sebebi çok konuşulur Carlo Ancelotti hapislerde çürüyecek Sebebi çok konuşulur! Carlo Ancelotti hapislerde çürüyecek
14:02 Bakan Tekin ’sarı zarf’ verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu Bakan Tekin 'sarı zarf' verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu
13:48 Evlat acısıyla yıkılmıştı Safiye Soyman’dan yürek yakan paylaşım Evlat acısıyla yıkılmıştı! Safiye Soyman'dan yürek yakan paylaşım
13:40 Sıvacılıktan dev servete Adem Soytekin gizli kasa iddialarına yanıt verdi Sıvacılıktan dev servete! Adem Soytekin gizli kasa iddialarına yanıt verdi
13:40 Bu kasabaya 16 milyon lira maaşla doktor aranıyor Bu kasabaya 16 milyon lira maaşla doktor aranıyor
13:32 Prof. Dr. Cemal Zehir: Dolar ve altın piyasalarında önemli değişimler yaşanacak Prof. Dr. Cemal Zehir: Dolar ve altın piyasalarında önemli değişimler yaşanacak
13:19 KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2025 11:37:20. #7.12#
SON DAKİKA: Şirketinin 8 milyonunu bankadan çekti, başına gelmeyen kalmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement