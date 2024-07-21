Avcılar\'da baygınlık geçiren simitçi \'bir şeyi yok\' sözüne kızıp intihara kalkıştı

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AVCILAR'da seyyar simitçilik yapan İ.A., iddiaya göre yolda yürürken bir anda düşüp baygınlık geçirdi. Bu sırada sağlık görevlisi olduğu belirtilen bir kadının İ.A.'nın durumuna bakarak 'bir şeyi yok' demesi üzerine sinirlenen seyyar satıcı, koşarak yakındaki 5 katlı binanın terasına çıktı. Çatıdan kendini sarkıtarak atlayacağını söyleyen İ.A., polis ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık uğraşı sonrası terastan indirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, dün öğle saatlerinde Merkez Mahallesi'ndeki Marmara Caddesi'nde meydana geldi. Seyyar simit satmasına izin verilmeyen İ.A., yolda yürürken baygınlık geçirdi. Seyyar satıcıya çevredekiler tarafından su ve yiyecek verildi. Bu sırada sağlık görevlisi olduğu belirtilen bir kadının İ.A.'nın durumuna bakarak, 'Bir şeyi yok' sözlerini duyan adam büyük tepki gösterdi. Koşarak yakındaki 5 katlı binanın çatısına çıkan İ.A., kendisini sarkıtarak atlayacağını söyledi. Kalabalığın toplandığı olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi iki hava yastığı açarken, binanın güneyindeki Reşitpaşa Caddesi de trafiğe kapatıldı. İ.A.'ya ulaşmak isterken kapalı kapı ile karşılaşan bir polis memuru, terasa çıkabilmek için cam kapıyı kırdı. Zaman zaman terası çevreleyen betonun üzerine çıkan adamı sakinleştirmek isteyen polis ekipleri uzun bir süre uğraş verdi. Yaklaşık 45 dakikanın ardından İ.A.'nın yanına yaklaşan polisler, adamı çekerek kontrol altına aldı. İ.A., ekip aracına bindirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.