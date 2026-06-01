Aydın'da tahsildar sokakta ölü bulundu

Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de sabah saatlerinde üzücü bir olay yaşandı. Güzelhisar Mahallesi 75. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bir kişinin sokak ortasında cansız bedeni bulundu.

MAHALLE SAKİNLERİ İHBAR ETTİ

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde sokak üzerinde yerde yatar vaziyette bir kişinin olduğunu fark eden mahalle sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, yerde yatan şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı kimlik tespiti çalışmalarında, hayatını kaybeden kişinin Efeler Belediyesi'nde tahsildar olarak görev yapan 57 yaşındaki Erkan Kutlu olduğu anlaşıldı.

ANİ ÖLÜM ÇEVRESİNİ KAHRETTİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki detaylı çalışmalarının ardından Erkan Kutlu'nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Kutlu'nun ani ölümü çalışma arkadaşları ve çevresinde üzüntü yaratırken, polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.