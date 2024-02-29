Aydın ve Hatay\'da 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi

Aydın ve Hatay merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-50" Operasyonlarında; Hatay'da elebaşılığını B.Ç. ve M.Ç.'nin, Aydın'da elebaşılığını Hüseyin Avni Demirkol'un yaptığı 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgüt elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 37 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aydın ve Hatay merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-50" Operasyonlarında; Hatay'da elebaşılığını B.Ç. ve M.Ç.'nin, Aydın'da elebaşılığını Hüseyin Avni Demirkol'un yaptığı 2 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlarda örgüt elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 37 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu detayları paylaştı:
"Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Hatay merkezli, Ankara, Adana, Manisa, Mersin, İstanbul, Konya ve Eskişehir'de düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı.
Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; depremzedelere dağıtılması gereken ilaçları dağıtmadıkları halde sahte evrak ve faturalar ile dağıtılmış gösterip ödeme aldıkları ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişleri ve jandarma tarafından yapılan analiz ve saha araştırmaları sonucunda yaklaşık 2 milyar 250 milyon TL kamu zararına neden oldukları tespit edildi.
Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 4 aydır devam eden takipli KOM faaliyeti kapsamında; Aydın ili Kuyucak, Nazilli, Karacasu ve Buharkent ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda; "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçunu örgütlü olarak işleyen, elebaşılığını Hüseyin Avni Demirkol'un yaptığı suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı. 2'si tutuklandı, 7'sinin adli işlemleri devam ediyor.
Operasyonlar sonucu; 124 bin adet uyuşturucu hap, ruhsatsız tabancalar, muhtelif miktarda uyuşturucu maddeler, suçtan elde edilen taşınır ve taşınmaz varlıklar ile çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu." - ANKARA
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