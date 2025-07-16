Ayşe Tokyaz Cinayetinde 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Türkiye'nin yüreğine yakan 21 yaşında katledilen Ayşe Tokyaz'ı cinayetine ilişkin soruşturma devam ediyor.

CESEDİNİ VALİZ İÇİNDE BULUNDU

İstanbul'da yaşayan Işık Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi Ayşe Tokyaz iddialara göre, sosyal medyadan tanıştığı eski polis memuru Cemil Koç(38) ile bir süre ilişki yaşadı. Ayşe Tokyaz ile son kez görüşmek için evine çağıranCemil Koç genç kadını alıkoyduğu iddia edildi. Bir süredir haber alınamayan Tokyaz'ın cesedi 13 Temmuz'da Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan valizin içerisinde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında eski polis Cemil Koç ile ona yardım ettiği değerlendirilen şüpheliler gözaltına alındı.

SORGULARI SONA ERDİ

Tokyaz'u öldürerek cesedini valize koyan sevgilisi eski polis memuru Cemil Koç ve beraberindeki 6 şüpheli, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Katil zanlısı İfadesinde sosyal medyadan 5 ay önce tanıştıklarını ve bu süre zarfında ilişki yaşadıklarını söylediklerini ifade etti.

VALİZLE TAŞIDIKLARI ANLAR

Öte yandan cinayete ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde katil zanlısının Tokyaz'ın cansız bedenini koyduğu valize koyduğu görüldü. Yine görüntülerde otomobilinin bagajına taşıdığı ve bir kişinin yardımıyla bagaja koyduğu yer alıyor.

İşte cansız bedenin valizde taşındığı anlar: