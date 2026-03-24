Babasını boğarak öldürdü: 500 kilometre kaçtı, terminalde yakalandı

24.03.2026 22:23
Konya'da birlikte yaşadığı babası Tahsin Tosun'u boğarak öldüren Mehmet Akif Tosun'un kaçışı 500 kilometre sürdü. Gece, babasının cesedi ile aynı evde kalıp ardından kaçan Tosun, düzenlenen operasyonla Bursa otogarında kıskıvrak yakalandı.

Konya'da babasını boğarak öldüren 2 çocuk babası Mehmet Akif T. (39), olayın ardından yaklaşık 500 kilometre kaçarak Bursa'ya gitti. Zanlı, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanırken, o anlar kameraya yansıdı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BAYRAM GÜNÜ TARTIŞMA CİNAYETLE BİTTİ

Olay, Ramazan Bayramı'nda Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Denizciler Sokak'taki 3 katlı binada meydana geldi. Eşiyle ayrılık aşamasında olduğu öğrenilen Mehmet Akif T., üçüncü katta yalnız yaşayan babası Tahsin Tosun'un (59) yanına taşındı.

Bayramın 3'üncü günü baba ile oğul arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek cinayetle sonuçlandı.

CENAZEYLE AYNI EVDE KALDI

Tartışmanın ardından babasını boğarak öldüren zanlının, bir gün boyunca aynı evde kaldığı öğrenildi. Daha sonra kız kardeşini arayan şüpheli, "Babamı öldürdüm" dedikten sonra telefonu kapatarak evden kaçtı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Tahsin Tosun'u hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenirken, yapılan incelemede boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

TERMİNALDE KISKIVRAK YAKALANDI

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Konya polisi, zanlının Bursa'ya kaçtığını belirledi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile "gece kartalları" olarak bilinen bekçilerin ortak operasyonuyla zanlı, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalandı. Yakalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Gözaltına alınan şüpheli, Konya'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Konya, Bursa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ferhat Celik Ferhat Celik:
    şeytan yanı başında malesef 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangın 30 saat sürmüştü ABD’nin dev gemisinin nerede oldu ortaya çıktı Yangın 30 saat sürmüştü! ABD'nin dev gemisinin nerede oldu ortaya çıktı
ABD’de büyük panik: Parkta bulunan cisim FBI ekiplerini alarma geçirdi ABD'de büyük panik: Parkta bulunan cisim FBI ekiplerini alarma geçirdi
Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı Hepsini tek tek vurdular Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Hepsini tek tek vurdular
Kolombiya’daki uçak kazasında ölü sayısı 34’e yükseldi Kolombiya'daki uçak kazasında ölü sayısı 34'e yükseldi
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Çatışmaları sona erdirmenin zamanı geldi AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Çatışmaları sona erdirmenin zamanı geldi
Savaşta 25. gün Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran’da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı
TSK’dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu’nun savunması ortaya çıktı TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun savunması ortaya çıktı
Fenerbahçe’den kovulan Mourinho yeni takımında inanılmaz işler yapıyor Fenerbahçe'den kovulan Mourinho yeni takımında inanılmaz işler yapıyor
Gelinlik giyip şarkı söyledi, tepki gelince kendini bakın nasıl savundu Gelinlik giyip şarkı söyledi, tepki gelince kendini bakın nasıl savundu
Yürüyüşü ayrı kombini ayrı olay oldu Yıldız ismi gören herkes aynı yorumu yapıyor Yürüyüşü ayrı kombini ayrı olay oldu! Yıldız ismi gören herkes aynı yorumu yapıyor
Akaryakıta çifte zam Motorin fiyatı 80 lirayı geçti Akaryakıta çifte zam! Motorin fiyatı 80 lirayı geçti
ABD ekonomisinin kalbinde büyük patlama Halka “evde kalın“ uyarısı yapıldı ABD ekonomisinin kalbinde büyük patlama! Halka "evde kalın" uyarısı yapıldı

22:16
Avrupa’nın en yoksul ülkesi Moldova enerji kriziyle sarsılıyor
Avrupa'nın en yoksul ülkesi Moldova enerji kriziyle sarsılıyor
22:13
Türk futbolunda kritik dönem Bahis ve şike operasyonunda sona geliniyor
Türk futbolunda kritik dönem! Bahis ve şike operasyonunda sona geliniyor
21:58
Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi
Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi
21:57
Liverpool’da bir devir resmen sona erdi: Salah’tan veda
Liverpool'da bir devir resmen sona erdi: Salah'tan veda
21:33
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: ABD-İsrail’in İran savaşı felaket bir hata
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: ABD-İsrail'in İran savaşı felaket bir hata
21:09
Görenler gözlerine inanamadı Holland Woods’tan görülmemiş hareket
Görenler gözlerine inanamadı! Holland Woods'tan görülmemiş hareket
20:54
Beşiktaş’a Chelsea’den 38 milyon Euro’luk dinamo
Beşiktaş'a Chelsea'den 38 milyon Euro'luk dinamo
20:15
ABD’den Orta Doğu’ya askeri sevkiyat Komutanlar bölgeye gidiyor
ABD'den Orta Doğu'ya askeri sevkiyat! Komutanlar bölgeye gidiyor
20:12
Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı
Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı
20:01
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
19:14
Kabine sonrası Erdoğan’dan “İran“ mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız
Kabine sonrası Erdoğan'dan "İran" mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız
18:30
Erol Köse’nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı’dan manidar sözler
Erol Köse'nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı'dan manidar sözler
