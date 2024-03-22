Bahçelievler'de Adamın Üzerine Düşen Çocuğun Babası Şikayetçi - Son Dakika
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Bahçelievler'de Adamın Üzerine Düşen Çocuğun Babası Şikayetçi

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Bahçelievler'de bir evde sevgilisinin eski eşine yakalanan ve 4'üncü kattan atlamaya çalışan adam, bir çocuğun üzerine düştü. Yoğun bakım tedavisi süren çocuğun babası 'Kızımın üzerine düşerek hayatını tehlikeye sokan Vahdet T. isimli şahıstan şikayetçiyim' dedi.

22.03.2024 13:10  Güncelleme: 13:13
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Bahçelievler'de bir evde sevgilisinin eski eşine yakalanan ve 4'üncü kattan atlamaya çalışan adam, bir çocuğun üzerine düştü. Yoğun bakım tedavisi süren çocuğun babası "Kızımın üzerine düşerek hayatını tehlikeye sokan Vahdet T. isimli şahıstan şikayetçiyim" dedi.

Bahçelievler'de 8 Mart günü meydana gelen olayda Vahdet T., sevgilisinin evine gitmişti. Bu sırada sevgilisi Esra S.'nin eski eşinin eve gelmesi üzerine Vahdet T. 4'üncü kattan çamaşır ipi ile atlamaya çalıştığı sırada ip kopmuştu. Vahdet T. Hafsa Mina isimli çocuğun üzerine düşerek hayati tehlike geçirmesine neden olmuştu.

Yaşanan olaya ilişkin bilgi veren Demet Bayraktar yaralanan arkadaşının kızı ve kendi oğlu ile birlikte yaya olarak kaldırımdan geçtiği esnada Vahdet T. isimli kişinin bir anda üzerlerine doğru düştüğünü belirtti. Hafza Mina isimli çocuğun yaralandığını belirten görgü tanığı, bir vatandaşın çocuğu hastaneye götürdüğünü aktardı.

Olaya ilişkin ifade veren Turgay E. ise Esra S.'nin eski eşi olduğunu söyleyerek "Dairem kentsel dönüşümde olduğu için birlikte yaşıyoruz. 8 Mart günü eve gelerek kapıyı çaldım. 30-40 dakika kapıda bekledim. Aşağıdan çığlık sesleri gelmesi üzerine hızlıca indim. Yerde yatan çocuk vardı. Bir kadın çığlık atıyordu, erkek şahsı ise net olarak göremedim. Sonra tekrar kapıya vurdum. Esra kapıyı açtı. Odalara baktım 'kim var' dedim. Kimseyi bulamadım. Balkona çıktık. Esra'ya 'düşen şahıs o mu?' dedim, 'hayır' dedi. Israrlı şekilde hayatında birisi mi var diye sorunca 'evet var, artık kocam değilsin başka bir şey söylemeyeceğim' dedi. Ben ardından polis memurlarına giderek böyle bir durum var şüpheleniyorum dedim" şeklinde ifade verdi.

Esra S. ise Vahdet T.'nin sevgilisi olduğunu söyleyerek "Olay günü Vahdet bana geldi. İlerleyen dakikalarda eski eşim kapıyı çaldı. Biz korktuk Vahdet saklanmaya çalıştı. Ben kapıyı açtım. Bu sırada çığlık sesi duyduk eski eşim ile balkona koştuk. Balkondan bakarken Vahdet'in yerde yattığını gördüm" şeklinde bilgi verdi.

Vahdet T. ise Esra S.'nin eski eşinin kapıyı çalması üzerine saklanmasını istediğini belirterek "Saklanacak bir yer yoktu. Şahısla aramda bir gerilim çıkmaması için çamaşır ipiyle 4'üncü kattan aşağı inmeye çalıştığım sırada bir kat indikten sonra çamaşır ipi koptu ve yere düştüm. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Daha sonra bir çocuğun üzerine düştüğümü öğrendim. Kasıtlı olarak yaptığım bir şey yoktur" dedi.

Öte yandan yaralanan çocuğun babası Hamza Koca ise kızının yoğun bakımda tedavisinin ver hayati tehlikesinin devam ettiğini söyleyerek "Kızımın üzerine düşerek hayatını tehlikeye sokan Vahdet T. isimli şahıstan şikayetçiyim" dedi.

5 yaşındaki kızı için adalet istediğini belirten baba Hamza Koca, "Olay 8 Mart günü saat 10: 45 sıralarında çocuğum annesi ile birlikte sokaktan geçerken binanın dördüncü katında bulunan şahıs eve gelen eski kocasının olduğu dairedeki kadın ile dost hayatı yaşıyormuş. Eski kocası eve gelince kapıyı zorluyor. Ama kadın kapıyı kilitlediği için açmıyor. Açmadığı için de içerdeki adam da nereye saklanayım diye plan yapıyor. Bu süreçte balkona çıkıyor. Eve gelen kocası yarım saattir kapıyı açtıramadığı için balkondaki adam kafasında nasıl aşağıya inebilirim diye planlar yapıyor. O esnada kendisini ipe bağlayıp 4'üncü kattan aşağıya atlıyor. O esnada benim kızın annesi ile beraber bu sokaktan geçerken üzerine düşüyor. Benim kızım 10 gündür yoğun bakımda. Halen sıkıntısı devam ediyor. Kendisini psikolojik olarak hazır hissedemiyor. Altı tane kaburgasında kırık var. Omurgasında bir kırık var. Kafatasında da çatlaklar var. Şahsı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakmışlar. Ben adalet istiyorum. Tutuklanmasını istiyorum. Başkalarının canının yanmasını da istemiyorum. Adam neye dayanarak da buraya gelip böyle bir olayı yapıyor hayret ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Bahçelievler\'de Adamın Üzerine Düşen Çocuğun Babası Şikayetçi
Kaynak: İHA

Bahçelievler, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bahçelievler'de Adamın Üzerine Düşen Çocuğun Babası Şikayetçi - Son Dakika

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