Bakan Yerlikaya'dan Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya'dan Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı, 7 milyon hap ele geçirildi.

09.04.2025 11:38
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İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıkladığı uyuşturucu emniyette sergilendi

İstanbul polisinin Diyarbakır ve İstanbul'da düzenlediği ve 16 şüphelinin yakalandığı operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler emniyette sergilendi

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından sabah saatlerinde duyurulan uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen maddeler İstanbul Emniyetinde sergilendi.

Edinilen bilgiye göre, Bakan Yerlikaya, sabah erken saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyuşturucu tacirlerine yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendiğini açıklamış, İstanbul ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen baskınlarda 7 milyon 150 bin hap, uyuşturucu yapımında kullanılan 2 ton 680 kilogram kimyasal madde ve yaklaşık 1 ton bonzai yapılabilecek seviyede 10 kilogram ham madde ele geçirildiğini duyurmuştu.

İstanbul'da 2 uyuşturucu imalathanesiyle Diyarbakır'da elebaşılığını M.Z.U.'nun yaptığı uyuşturucu çetesine yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler emniyette sergilendi.

İlk belirlenen rakamlara göre ikisi Diyarbakır'da olmak üzere 16 kişinin gözaltına alındığı operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü. Savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik yürütülen teknik ve fiziki takipte iki ayrı suç ağını deşifre etti. Yapılan tespitlerin ardından ilk olarak Başakşehir ve Esenler ilçelerinde 2 ayrı uyuşturucu imalathanesi olmak üzere Esenyurt, Bağcılar, Bakırköy, Bayrampaşa ve Kartal ilçeleri ile Diyarbakır'da M.Z.U.'nun elebaşılığını yaptığı uyuşturucu organizasyonuna yönelik 4 ayrı araca ve 12 ayrı adrese baskın düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 16 şüphelinin yakalandığı ve 7 milyon 150 bin hap, uyuşturucu yapımında kullanılan 2 ton 680 kilogram kimyasal madde ile yaklaşık 1 ton bonzai yapılabilecek seviyede 10 kilogram ham madde ile Uzakdoğu ülkelerinden getirilen makineler ele geçirildiği belirtildi.

Polisiye soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, ele geçirilen suç unsurları ve uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Yerleşkesinde sergilendi.

"Uyuşturucu ile mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz"

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İstanbul Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğümüzün titiz çalışmaları sonucunda 8 Nisan 2025 günü İstanbul'umuzun 7 ilçesinde 12 adrese, 4 araca ve 2 ayrı uyuşturucu imalathanesine yapılan operasyonlar sonucunda 7 milyon 150 adet uyuşturucu hap, 2 ton 680 kilogram uyuşturucu hap üretiminde kullanılan kimyasal madde, yaklaşık 1 ton bonzai yapımında kullanılan 10 kilogram ham madde, 1 milyon adette boş uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan başarılı operasyonlar sonucunda aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 16 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adli işlemleri ise devam etmektedir. İstanbul halkı bilmelidir ki gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu tacirleri mutlaka koç başlarımızla tanışacaklardır. Uyuşturucu ile mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bize destek olan İstanbul halkımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bakan Yerlikaya'dan Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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