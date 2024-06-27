Bakan Yerlikaya: 'Narkoçelik-24' operasyonlarında 83 şüpheli yakalandı, 28'i tutuklandı - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya: 'Narkoçelik-24' operasyonlarında 83 şüpheli yakalandı, 28'i tutuklandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde uyuşturucuya karşı düzenlenen 'Narkoçelik-24' operasyonlarında 83 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 28'i tutuklanırken 17'sine ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonlar sonucunda 911 kilogram uyuşturucu madde, 10 milyon 995 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

27.06.2024 09:37
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Bakan Yerlikaya: "13 ilde uyuşturucuya karşı düzenlenen 'Narkoçelik-24' operasyonlarında 83 şüpheli yakalandı, 28'i tutuklandı"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde uyuşturucuya karşı düzenlenen "Narkoçelik-24" operasyonlarında 83 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 28'i tutuklanırken 17'sine ise adli kontrol kararı verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adıyaman, Ağrı, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, İstanbul, Aydın, Erzurum, Ankara, Van, Mersin, Kırklareli ve Gaziantep olmak üzere 13 ilde "Narkoçelik-24" operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 911 kilogram uyuşturucu madde, 10 milyon 995 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 83 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 28'i tutuklanırken 17'sine adli kontrol kararı veridi. 5'nin işlemleri ise devam ediyor.

Operasyonlarda illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan şüpheli sayıları ise şu şekilde: "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 494 kilogram esrar ile 10 milyon 202 bin kök kenevir ve kök skunk ele geçirildi. 2 şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 11 kg skunk, 92,5 kilogram eroin, 36 kilogram esrar ele geçirildi. 18 şüpheli yakalandı. 8'i tutuklandı, 10'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 22,5 kilogram esrar, 5 bin 726 adet kök kenevir ele geçirildi. 1 şüpheli yakalanarak tutuklandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 4 kilogram likit esrar ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 795 bin adet kök kenevir ve kök skunk ele geçirildi. 1 şüphelinin adli işlemleri sürüyor. Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 10 kilogram metamfetamin ve 13 bin 180 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 200 kilogram toz esrar ele geçirildi. Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 11 şüpheli yakalandı. 5'i tutuklandı. 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonunda; muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 38 şüpheli yakalanırken 4'ü tutuklandı. 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 2 kilogram skunk ve muhtelif miktarda kök skunk ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 35,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 4 kilogram bonzai ile muhtelif miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarda metamfetamin, kubar esrar ve eroin ele geçirildi. Yakalanan 4 şüphelinin adli işlemleri devam ediyor."

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Kenevir, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakan Yerlikaya: 'Narkoçelik-24' operasyonlarında 83 şüpheli yakalandı, 28'i tutuklandı - Son Dakika

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